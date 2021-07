Microsoft Surface Laptop 3 scontato di quasi 500€ oggi su Mediaworld

Il mese di luglio è iniziato con un buon numero di offerte e ci sono tutti i presupposti che anche questa settimana si concluderà con la possibilità di acquistare alcuni dei prodotti più blasonati a prezzi competitivi e forse tra i più bassi in assoluto. A permettere ciò è ancora una volta Mediaworld che, con la sua immancabile iniziativa Solo per Oggi, ha selezionato anche per questo venerdì una raccolta di elettrodomestici e soluzioni di personal computer riducendone il prezzo originale in maniera importante.

Una delle soluzioni ad aver ricevuto oggi un trattamento speciale da parte del noto portale e, allo stesso tempo uno dei prodotti più ambiti, è il notebook Microsoft Surface Laptop 3, che viene proposto nella variante con processore Intel Core i5 di decima generazione, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna a 1.028,00€, con uno sconto di quasi 500€!

Sottile ed elegante, il Microsoft Surface Laptop 3 è da sempre stato una delle migliori soluzioni per chi vuole un notebook dalle ottime prestazioni, affidabile, con finiture durevoli e uno stile unico. Nonostante quello proposto in offerta non sia il modello di ultimissima generazione, riuscirà comunque a stupirvi, grazie alle sue enormi potenzialità.

Oltre ad un bellissimo display touch da 13 pollici con risoluzione superiore al FullHD, infatti, il Microsoft Surface Laptop 3 vanta i cosiddetti altoparlanti Omnisonic, che vi assicureranno una qualità audio chiara e potente per giochi, musica, film, audiolibri e podcast. Inoltre, Microsoft ha già specificato, sulla pagina ufficiale del prodotto, che questo specifico modello sarà aggiornato automaticamente a Windows 11 non appena quest’ultimo sarà disponibile.

Un notebook, dunque, perfetto per chi preferisce un dispositivo che, sotto molti aspetti, vanta caratteristiche all’avanguardia. Ciò detto, visto che anche oggi su Mediaworld ci sono tanti prodotti in offerte, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata, cosicché possiate acquistare i prodotti desiderati. Prima di concludere, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

