10 bellissimi cofanetti cinematografici

In molti potrebbero erroneamente pensare che il mercato dell’home video sia finito con l’arrivo dello streaming nelle nostre vite. Nulla di più sbagliato!

Esso continua ad essere un settore ricco di prodotti, con una varietà di edizioni messe sul mercato senza paragoni: versioni normali, 3D, 4k, steelbook, edizioni speciali. L‘offerta è tanto vasta da poter soddisfare qualunque tipologia di spettatore e collezionista, proponendo versioni che possono spaziare da pochi euro ad anche centinaia di euro per quel che riguarda le edizioni più corpose e prestigiose.

Dunque, pensando proprio agli amanti del collezionismo che, ormai lo sappiamo, abitano le frange dei nostri lettori, abbiamo pensato di proporvi questa nostra nuova lista contenente quelli che sono, a nostro giudizio, i 10 migliori cofanetti cinematografici attualmente in commercio, così da suggerirvi eventuali chicche e aggiunte con cui arricchire la vostra videoteca. Siete pronti per un po’ di “shopping cinematografico?”

I 10 migliori cofanetti cinematografici

Star Wars : The Skywalker Saga

Iniziamo questa lista di prodotti con l’unico cofanetto ancora non uscito. Star Wars: The Skywalker Saga uscirà infatti in occasione dello Star Wars Day 2020, ossia il prossimo 4 Maggio. Con questo cofanetto avremo la bellezza di 27 dischi con la raccolta di tutti e 9 i capitoli principali di Star Wars, compreso Episodio IX uscito a Dicembre. In questa collezione, i film sono disposti in un raccoglitore dove ogni pagina è dedicata ad una scena saliente, con gli alloggiamenti per 3 dischi. Esattamente, ogni film ha 3 dischi dedicati: uno con il film in HD, uno con il film in 4k ed un terzo disco con tutti i contenuti speciali tra cui documentari, scene tagliate, trailer e dietro le quinte. Con la saga degli Skywalker finalmente conclusa, questo cofanetto ci sembra la maniera migliore per festeggiare il 4 Maggio.

Indiana Jones: The Complete Adventure

I fan di Indiana Jones non potranno lasciarsi sfuggire questo cofanetto! Oltre ad avere i 4 film della saga, un disco aggiuntivo con oltre 7 ore di speciali e dietro le quinte con i registi, sono presenti alcuni incredibili gadget. Troviamo infatti il menu del pranzo da “Indiana Jones e il Tempio Maledetto”, un calco della lapide del Graal, un biglietto aereo, un biglietto del dirigibile ed una foto di Indiana Jones dal film “I Predatori dell’Arca Perduta”. Chiunque possiederà questi elementi potrà di certo immedesimarsi nei panni del più famoso professore di archeologia di tutti i tempi!

Harry Potter Magical Collection

Lasciare fuori da questa lista questo cofanetto di Harry Potter sarebbe stato uno sgarbo al mondo magico. In questa collezione, composta da 8 dvd, sono presenti tutti i film della saga del “Ragazzo che è sopravvissuto”, per altro custoditi da uno slipcase davvero molto bello, con titolo e decori stampati in oro a caldo. La confezione, inoltre, contiene un digibook in similpelle da 32 pagine, oltre ai dischi ed a materiali esclusivi dai vari film. Un cofanetto dalle fattezze eleganti e curate, che può esser sia letto che visto: una vera Magia!

Fast and Furious – 8 movie Collection

La saga della famiglia Toretto è finalmente raccolta in un solo cofanetto. Prepariamoci a rivivere le avventure di Paul Walker e Vin Diesel, vissute in giro per il mondo a colpi di mirabolanti acrobazie automobilistiche. In questa collezione composta da 8 dvd sono presenti opzioni multi lingua di ogni film, scene tagliate, scene inedite, commenti al film e molto altro. Amanti delle automobili, delle scene d’azione e dell’adrenalina allo stato puro, siete pronti?Ai posti… Via!

Il Signore degli Anelli – The motion picture trilogy

La trilogia di Peter Jackson è entrata nella storia del cinema, le scene iconiche entrate nel cuore dei fan ed i numerosi riconoscimenti ottenuti da questi film sono solo una piccola parte del lascito di quella che, senza dubbio, una di quelle trilogie per antonomasia. Grazie a questo cofanetto composto da 6 Blu-ray e 9 Dvd, potrete fare un viaggio nella Terra di Mezzo, fra le versioni estese dei film ed una mole di contenuti extra da far invidia al Monte Fato. Oltre 26 ore di contenuti speciali fra interviste, documentari su come è stato possibile realizzare adattamenti dei libri e backstage direttamente dal set. Per vivere l’avventura de Il Signore degli Anelli a 360 gradi questo è il cofanetto che fa al caso vostro!

Steelbook Warner by Mondo

Cosa accomuna gli ultimi IT, l’Esorcista, V per vendetta e Justice League? Forse il collegamento tra i vari non è così immediato, ma i fan della Mondo, azienda celebre nella realizzazione di poster e copertine, sapranno sicuramente di cosa stiamo parlando. L’azienda ha infatti dedicato a questi film diverse copertine a tiratura limitata e, visto il successo, Warner Bros ha deciso di utilizzare quelle stesse illustrazioni di prestigio per una serie di steelbook esclusive di alcuni dei suoi titoli di punta. Oltre ai film già citati potrete quindi acquistare le steelbook by Mondo anche per pellicole come Venerdì 13, Batman V Superman e 300, potendo così arricchire la vostra videoteca con dei pezzi bellissimi e molto collezionabili. Una serie davvero imperdibile!

Pirati dei Caraibi collection

Corpo di mille balene, bandiera nera all’orizzonte! Impossibile non includere in questa lista la collezione di tutti e 5 i film della saga “Pirati dei Caraibi”, serie che riportò in auge il tema della pirateria, soprattutto grazie alla memorabile performance di Jhonny Depp nei panni di (Capitan) Jack Sparrow. Questa collezione, con i suoi 5 dischi, presenti i contenuti speciali di tutti i capitoli della serie comprese alcune chicche come errori sul set, commenti audio del regista, giochi interattivi e gallery fotografiche. Un cofanetto che equivale ad esser un vero e proprio scrigno del tesoro! Arrr!!!

James Bond Complete Collection

Dalla sua prima apparizione nel lontano 1962 sono stati realizzati ben 24 film e 6 attori si sono passati il completo della spia più famosa del mondo. Nei sui film James Bond racconta sempre uno spaccato dell’epoca, e questa collezione è la perfetta occasione per fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, il tutto vissuto attraverso la lunga saga dell’Agente doppio zero che, come pochi, ha saputo adattarsi degnamente ai trend, le mode ed i cambiamenti degli ultimi 50 e più anni di storia. Questa raccolta contiene tutti i film dell’agente segreto, a partire da Licenza di Uccidere fino a l’ultimo uscito nelle sale, ovvero lo Spectre con protagonista Daniel Craig. Chicca particolarmente gradita: ogni film è riconvertito in formato 16:9, con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel a 24 frame al secondo, così da poter gustare ogni dettaglio visivo anche in quei film che, ovviamente, potrebbero non essere invecchiati così bene dalla loro uscita.

Rocky la saga completa

Rocky Balboa è il franchise che, grazie anche al successo di Creed, sta conquistando anche i fan di nuova generazione. Con questa collezione di 7 dischi potrete ripercorrere le vicende dal primo “Adriana” urlato, fino all’allenamento di Adonis “Donnie” Creed. A rendere questa edizione speciale letteralmente imperdibile ci pensano una riproduzione del poster di Rocky (1976) ed un paio dei pantaloncini del pugile. Un vero must have!

Dragon Trainer – Collezione completa

Sdentato ed Hiccup sono probabilmente i più “giovani” di questa lista, ma le loro avventure sono entrate nel cuore di moltissimi fan. In appena 10 anni abbiamo avuto videogiochi, libri e serie tv ambientati in questo fantastico mondo dove i vichinghi cavalcano i draghi. In questa lista dei cofanetti ci sembrava giusto menzionarli con questa raccolta di tutti e tre i film della saga, comprendenti anche i commenti della produzione, interviste al cast e documentari incentrati sul mondo dei film: un cofanetto semplice ma accattivante, perfetto per i grandi e piccoli fan del villaggio di Berk.

