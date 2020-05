Alzarsi, aprire il cofanetto, cambiare disco, gustarsi gli episodi di una serie tv e ripetere. Questa routine è alla base dei divoratori seriali e degli amanti delle edizioni home video che, nonostante i tempi, non si accontentano dell’offerta estesa proposta dai vari servizi in streaming e trovano che i dischi (e relative custodie), siano ancora un feticcio insostituibile. Tant’è che per molti la soddisfazione di avere in mano il cofanetto della propria serie tv preferita, poterla vedere sempre, quando, come e dove si vuole rappresenta una sensazione indescrivibile e, per certi versi, insostituibile.

Qui in Tom’s, dove il feticcio dell’edizione fisica è ancora forte per molti, moltissimi redattori, capiamo bene il valore affettivo che c’è verso quelli che comunemente di chiamano “cofanetti”, ovvero quelle edizioni che comprendono intere stagioni di un singolo show e, visto soprattutto il successo del nostro recente articolo dedicato ai cofanetti squisitamente cinematografici, abbiamo pensato di tornare a parlare del collezionismo in formato home video segnalandovi quelle che sono le ultime uscite di rilievo per l’home video televisivo. Telecomando alla mano dunque! Perché questi sono i nostri 10 migliori cofanetti dedicati alle serie tv. Mettetevi comodi, che avrete parecchie ore da passare davanti alla tv!

10 migliori cofanetti di serie tv

Il Trono di Spade Stagioni 1-8

Anche Il Trono di Spade è arrivato alla conclusione, dopo aver incollato allo schermo gli spettatori di tutto il mondo per 8 entusiasmanti stagioni. In questa edizione speciale vi segnaliamo la presenza di numeri speciali tra cui “Il Trono di Spade: Reunion Special”, il documentario incentrato sulle comparse “The Last Watch”, Conquest e Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni e tanto ancora. Nostalgici di Westeros, è arrivato il momento di ricominciare il gioco del Trono!

Downton Abbey – Cofanetto 6 stagioni

Downton Abbey ha conquistato numerosi fan con la rappresentazione delle dinamiche sociali di inizio ‘900 della famiglia Crawley. Oltre alle 52 ore che compongono la serie, in questa collezione sono presenti anche numerosi contenuti speciali. Fra i più importanti vi segnaliamo lo speciale sul Highclere Castle, il castello usato per le riprese, quello sulla realizzazione degli abiti di scena e sul romanticismo in tempo di guerra. Nonostante la serie possa reputarsi conclusa con la stagione 6, per completezza vi segnaliamo anche l’omonimo film uscito questo inverno e già disponibile in edizione home video.

The O.C. – Serie completa

Grande ere di prodotti iconici come Beverly Hills 90210 e Dawson Creek, The O.C. è stata una serie culto per tantissimi adolescenti dei primi anni 2000, tale da aver creato, nel corso delle sue 4 stagioni, personaggi memorabili diventati simbolo di una generazione. Leggera, e incentrata sui temi sociali tipici dell’età adolescenziale, The O.C. resta ancora oggi amatissima da molti dei ragazzi e delle ragazze di ieri, complice anche una lunga riproposizione dei vari episodi nel palinsesto in chiaro di alcune reti nostrane. Seguire per filo e per segno la serie in tv, tuttavia, non è sempre semplice, specie se gli episodi vengono proposti come “riempitivo” della fascia pomeridiana, motivo per cui non potevamo esimerci dal suggerirvi l’acquisto di questo cofanetto che, per altro, propone anche i commenti audio degli episodi del creatore della serie e del cast. Pronti a cantare: California here we come?

Friends – Edizione Speciale 25° Anniversario

Sono passati 25 anni dalla prima release di Friends, ma le avventure di questa comitiva di amici ancora oggi risultano attuali e divertenti. Tra gag, amori e cappuccini, con questo cofanetto potrete rivedere tutte e 236 puntate della storica sit-com, e non solo. La ciliegina sulla torta di questo cofanetto del 25° Anniversario è una tazza da asporto decorata con numerosissimi riferimenti alla serie. Una chicca che i fan del Central Perk non possono di certo lasciarsi sfuggire!

True Detective – Stagioni 1-3

Tra le serie antologiche per eccellenza, al netto di stagioni che non sempre hanno raccolto il favore di pubblico e critica, True Detective resta nonostante tutto una serie in grado di farvi trattenere il fiato, complice anche le performance attoriali dei diversi attori che, nel tempo, si sono succeduti la guida dello show. La serie thriller-poliziesca HBO inizia nel 2014 con il duo McConaughey-Harrelson, poi sfoggia Farrel-Vaughn e nella terza ed ultima stagione supera se stessa con Mahershala Ali e Dorff. Basterebbe questo cast stellare a spingere alla visione, ma per fortuna oltre l’apparenza c’è anche la scrittura: 3 storie diverse, intricate ed avvincenti, che raccontano in modo elegante molti dei lati oscuri dell’animo umano. Il cofanetto perfetto per gli amanti di quelle storie che, nel bene o nel male, riescono a tenervi incollati allo schermo fino all’ultima puntata!

The Big Bang Theory – La serie Completa

Sentite la mancanza di Sheldon Cooper e gli altri nerd più famosi della tv? Con questa incredibile raccolta potrete rivedere tutte le puntate dall’arrivo di Penny allo struggente quanto comico finale dell’intera serie. Sono presenti numerosi speciali per scoprire i retroscena dello show, fra cui interviste ad attori, alle numerose guest star e video commenti dei produttori. Inoltre ci permettiamo di farvi notare la presenza di una guida agli episodi con tanto di illustrazioni e breve descrizione della puntata. Che sappiate o meno cosa significhi “Bazinga”, questo è un cofanetto davvero imperdibile!

La verità sul caso Harry Quebert

La miniserie tratta dall’omonimo libro di Joe Dicker è un piccolo capolavoro a livello di scrittura e realizzazione. Il regista Jean-Jacques Annaud ha confezionato 10 episodi, dividendo perfettamente la storia fra i numerosi flashback e ricordi del protagonista. Se questa storia è riuscita ad appassionare così tanto gli spettatori, è anche merito di Patrick Dempsey, che interpreta il famoso scrittore, e Ben Schnetzer nel ruolo dell’ex studente pronto ad aiutarlo. A questo punto la domanda è una sola: che cosa è successo a Nola Kellergan?

The Vampire Diaries – La serie completa

Una storia d’amore che scorre oltre i confini del tempo, portando una giovane ragazza a dividersi per due fratelli vampiri. Non potevamo lasciar fuori da questa lista Elena ed i fratelli Stefan e Damon Salvatore, e quindi vi abbiamo riportato l’ultima versione cofanetto appena rilasciato della serie. Con i suoi 38 dischi, questa edizione comprende anche l’ultima stagione del serial che, stando a molti, ha davvero sconvolto i fan!

Orphan Black – La serie completa “Special Clone Edition”

Questa è l’edizione che i fan di Orphan Black non possono perdere. La serie di culto fanta-thriller è arrivata in Italia, in questa imperdibile edizione speciale chiamata “Special Clone Edition”. Il cofanetto include i 15 blu ray con tutte le 5 stagioni della serie, alcuni speciali sul mondo della serie ed documentari sulla realizzazione dei cloni. Ma le grandi particolarità di questa raccolta sono il booklet speciale con i dati dei vari personaggi interpretati dalla protagonista Tatiana Maslany, e le 7 card esclusive con immagini della serie.

Breaking Bad

Sarebbe stato impossibile non includere Breaking Bad nella lista dei migliori cofanetti, anche solo per non suscitare l’ira di Walter White! La serie dei due “cuochi” di Albuquerque è qui raccontata nella sua interezza, ma la vera chicca in questo caso sono i contenuti speciali. Potremmo vedere infatti il famoso finale alternativo della serie, scene tagliate, ben 16 episodi di backstage e come se non bastasse anche la versione integrale e non censurata degli episodi tematicamente più forti. Un cofanetto perfetto per i fan come per chiunque non abbia ancora scoperto i risvolti dell’incredibile doppia vita di Walter White.

