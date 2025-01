Mini dash-cam a soli 30€: guida sicura e sorveglianza intelligente!

Se state cercando una dash cam piccola e ricca di funzionalità, la mini dash cam di Kawa è la scelta perfetta, ed è oggi in offerta su AliExpress a soli 30,19€ invece di 74,79€ con lo straordinario sconto del 59%. Questa telecamera offre una risoluzione QHD 2K che garantisce immagini nitide e dettagliate, indispensabili per registrare ogni momento durante la guida. Si monta discretamente dietro lo specchietto retrovisore, senza ingombrare la visuale.

Mini dash-cam Kara, chi dovrebbe acquistarla?

La mini dash-cam è ricca di funzionalità avanzate. Grazie ai comandi vocali, si possono scattare foto, bloccare video e gestire il WiFi senza mai togliere le mani dal volante, rendendo la guida molto più sicura. La visione notturna a colori permette di registrare chiaramente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Registra e salva automaticamente i video degli incidenti, grazie alla funzione di emergenza e in loop, garantendo così la sicurezza e tranquillità. Inoltre, con i sensori di parcheggio attivi 24 ore su 24, il veicolo sarà sempre protetto.

Alcune delle funzionalità più avanzate includono la tecnologia WDR, che assicura chiarezza in tutte le condizioni di luce, integrando automaticamente la luminosità in condizioni di scarsa illuminazione e sopprimendo la sovraesposizione. Il 3D-DNR riduce il rumore digitale, eliminando i pixel indesiderati nelle immagini, specialmente in ambienti scuri. Infine, la codifica H.265 offre una maggiore efficienza di trasmissione e qualità dell'immagine superiore rispetto a H.264, raddoppiando la compressione e risparmiando il 50% dello spazio di archiviazione.

Con tutte queste caratteristiche, la mini dash-cam Kawa è davvero un dispositivo indispensabile per chi desidera una guida più sicura e una registrazione di qualità superiore. Non solo offre funzionalità avanzate come il controllo vocale, la visione notturna a colori e la registrazione di emergenza, ma è anche facile da installare e gestire tramite l'app WiFi. Inoltre garantisce una lunga durata e resistenza alle temperature estreme, rendendola perfetta per ogni stagione e condizione climatica. Oggi la trovate su AliExpress a soli 30,19€ invece di 74,79€ con l'imperdibile sconto del 59%.

