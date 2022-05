Se state pensando di rinnovare la vostra casa o il vostro ufficio acquistando nuovi elettrodomestici e prodotti tech, allora la promozione Offerte Fuori Porta di Monclick è quello che fa al caso vostro, perché vi permetterà di acquistare tanti articoli interessanti con sconti oltre il 50%, ma solo per la giornata di oggi!

La selezione di offerte disponibili comprende oltre 250 prodotti di tante tipologie, partendo dagli elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici, passando per smart tv, stampanti e notebook, arrivando perfino a monopattini e prodotti per la cura della persona, tra cui troviamo grandi marchi come HP, Moulinex, Lenovo, Philips e Google.

Aderire alla promozione Offerte Fuori Porta di Monclick è molto semplice, in quanto è sufficiente visitare la pagina dedicata a tutti gli articoli in promozione e mettere nel carrello uno o più prodotti indicati con il bollino Offerta, che mostrano lo sconto che verrà applicato in fase di finalizzazione dell’acquisto. A rendere ancora più interessanti questi prodotti, è la possibilità di approfittare di un finanziamento a tasso zero in 10 o 20 mesi per tutti gli articoli del valore compreso tra i 200€ e i 5.200€, con prima rata dopo 30 giorni, e di godere della consegna gratuita nel caso di elettrodomestici o altri articoli ingombranti.

Tra le tante proposte vogliamo segnalarvi quella dedicata alla bellissima Android TV OLED Philips Ambilight da 55″, disponibile su Monclick al prezzo di soli 999,90€, attualmente il migliore sul mercato. Parliamo di un modello di TV che offre uno spettacolo eccezionale grazie alla tecnologia Ambilight, che a seconda delle immagini mostrate emette sui 4 lati dello schermo una luce LED coinvolgente, capace di aumentare l’impatto emotivo delle scene e rendere la visione più confortevole.

Questo dà ancora più risalto qualità visiva offerta dal processore P5 che sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per rielaborare ogni scena e presentarla nel modo migliore in cui lo percepirebbe il cervello umano, mostrando sul brillante pannello OLED delle immagini realistiche, ricche di contrasto e caratterizzate colori vivaci. Questa TV è adatta anche ai gamers, che grazie alla connettività HDMI 2.1 più recente potranno giocare a risoluzioni 4K a 120Hz di frequenza con tempi di latenza ultra ridotti, ottenendo immagini sempre stabili e fluide grazie alle tecnologie VRR e Freesync.

La promozione Offerte Fuori Porta di Monclick è quindi un’ottima occasione per scoprire tanti prodotti di grandi marche scontati a prezzi eccezionali, anche oltre il 50%, disponibili però solo per la giornata di oggi. Vi consigliamo quindi di visitare la pagina dedicata agli articoli in promozione per trovare l’offerta giusta per voi, ricordandovi che potete approfittare di un finanziamento a tasso zero in 10 o 20 mesi per tutti gli articoli del valore compreso tra i 200€ e i 5.200€

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!