Monitor Samsung da 27” perfetto per lo smart working, scontato del 40% su eBay!

Mentre su Amazon impazzano quelle che sono le offerte giornaliere, vi segnaliamo in questo articolo le occasione de “Gli Imperdibili” di eBay che, come sempre, coinvolgono diverse categorie merceologiche presenti sul portale, come monitor, smartphone, elettrodomestici, capi d’abbigliamento, videogiochi e molto altro ancora, il tutto con sconti capaci di arrivare fino al 50%!

Le proposte di eBay sono molteplici e soprattutto variegate ma, tra le offerte attualmente disponibili, vi suggeriamo di dare uno sguardo al monitor Samsung F27T350FHR! Generalmente venduto al prezzo di 199,99€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 119,99€, grazie ad uno sconto del 40% che ne ha tagliato il prezzo di vendita consigliato dal produttore di ben 80,00€! Non male, specie considerando che parliamo di un modello non solo bello, ma anche molto funzionale per chiunque lavori in remoto, trattandosi di un display progettato appositamente per agevolare lo smart working!

Il monitor Samsung F27T350FHR, innanzitutto, include un pannello LCD con retroilluminazione a LED da 27 pollici con risoluzione in FullHD (vale a dire 1920 x 1080 pixel) a 75 Hz. Inoltre, vanta un design minimalista, caratterizzato dall’assenza di cornici su tre lati, con un form factor che gli dona un tocco di modernità e uno stile pulito e ordinato. Questo display, inoltre, permette anche di creare una configurazione multischermo, che agevola le operazioni in multi-tasking e la visione di contenuti multimediali.

Per garantire la massima sicurezza e il massimo comfort, questo monitor possiede anche delle tecnologie studiate ad hoc per il lavoro in remoto. Infatti, è dotato della tecnologia di riduzione dell’affaticamento degli occhi che, insieme alla funzione Flicker Free e alla modalità Modalità Eye Saver, riduce tutti i disturbi legati alla permanenza troppo prolungata allo schermo, come sfarfallii e luce blu. Non manca la tecnologia FreeSync, che garantisce la sincronizzazione tra monitor e console/scheda grafica, qualora vogliate passare qualche ora in compagnia del vostro gioco preferito.

Samsung F27T350FHR è dunque un ottimo monitor, soprattutto se consideriamo il suo nuovo prezzo di vendita, ma è doveroso sottolinearvi che questa offerta rappresenta soltanto la punta dell’iceberg delle proposte di eBay, motivo per cui vi consigliamo di sfogliare il catalogo online al seguente indirizzo. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

