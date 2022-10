Se siete alla ricerca di un buon monitor per il vostro PC, che possa davvero arricchire la vostra postazione di studio o di lavoro e, al contempo, volete risparmiare qualche soldo sull’acquisto di un monitor di qualità, con alle spalle un marchio importante come Samsung, allora questa è l’occasione che stavate aspettando!

Su Amazon, infatti, vi segnaliamo uno sconto del 40% sullo splendido Samsung M5, che oltre ad essere un monitor, è uno dei pochissimi del mercato ad introdurre funzioni smart, di norma proprie dei televisori! Un vero e proprio “smart monitor”, che dal prezzo originale di 299,00€, è oggi in sconto a soli 179,99€!

Dunque, cosa rende speciale questo monitor? Oltre a vantare uno splendido display Full HD da 27″, con supporto HDR10, ed un design sottile e quasi del tutto privo di bordi, questo Smart Monitor M5 by Samsung, è forse il primo al mondo ad aver integrato al proprio interno delle funzioni smart, del tutto simile a quello che Samsung ha ormai da tempo sdoganato sulla propria gamma di televisori.

Tramite esso, e premessa una connessione ad internet, M5 può quindi permettervi l’esplorazione di un vasto mondo di servizi digitali, come Netflix, YouTube, Prime TV e Disney +, a patto (ovviamente) che siate abbonati ad essi e possiate usufruire dei contenuti.

Il punto è che la visione è indipendente dal collegamento al PC, e l’utilizzo del monitor avviene quindi tramite un apposito telecomando, e non con il controllo del mouse, facendo di questo monitor un sostituto ideale della classica TV, il che è ottimo in ufficio o, ad esempio, in quelle stanze di casa in cui, per un motivo o per un altro, non c’è lo spazio (o la voglia) per installare un televisore.

Dotato di connettività multipla, questo monitor può persino essere collegato a smartphone o a console di gioco, e grazie al supporto ad Apple Airplay, oltre che alla classica connettività Bluetooth, può esser utilizzato anche in combinazione con smartphone Apple o in associazione a cuffie o speaker wireless.

Insomma, parliamo di un prodotto intrigante ed innovativo, che può fungere da HUB per l’intrattenimento di una stanza o uno studio, senza il bisogno dell’acquisto di un televisore! Un gioiellino di tecnologia che, come sempre, vi invitiamo ad acquistare quanto prima, consultando direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!