Monopattino Ninebot Air T15E ad un prezzo shock nelle offerte del Blue Monday di MediaWorld!

Dopo aver visto migliori offerte della mattinata tratte dai principali portali come Amazon ed eBay, è ora giunto il momento di scoprire quali sono le nuove proposte del Solo per Oggi di Mediaworld che in occasione del Blue Monday arrivano ad includere un maggior numero di prodotti come smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, notebook, dispositivi per la cura della persona e dispositivi per la mobilità elettrica con sconti in grado di superare il 50%. Inoltre vi ricordiamo che tutte queste promozioni scadono alla mezzanotte, quindi approfittatene il prima possibile!

Di tutte le offerte presenti oggi, risalta quella sul monopattino Ninebot KickScooter Air T15E che può esser comprato a soli 399,99€ anziché 749,00€, un’offerta imperdibile per chi vuole passare alla mobilità elettrica. Compatto ma allo stesso tempo leggero e facile da trasportare perché può chiudersi completamente a metà con un semplice click, il monopattino Ninebot KickScooter Air T15E è caratterizzato da un design futuristico ed elegante, dotato di una lunga luce ambientale LED personalizzabile che corre lungo lo stelo. Ninebot KickScooter Air T15E ha un’autonomia di 12km e si rivela perfetto per i piccoli spostamenti in città. Grazie alle sue 4 modalità di guida è un mezzo versatile che si adatta ai vari percorsi, da quello pedonale che non supera i 6 km/h arrivando ai 20 km/h della modalità sport.

Una feature importante di Ninebot KickScooter Air T15E è senza dubbio l’innovativo sistema frenante elettrico rigenerativo applicato alla ruota frontale, che è in grado di trasformare l’energia catturata durante la frenata in carica per la batteria del monopattino. Sul manubrio è poi presente un pratico schermo che fornisce al guidatore tutte le informazioni come velocità, modalità di guida, livello di batteria e persino avvisi di manutenzione, in modo da controllare tutto mantenendo semplicemente le mani sul manubrio. Infine è possibile collegare il proprio Ninebot KickScooter Air T15E con l’App Segway-Ninebot ed accedere sullo smartphone a funzioni come le statistiche in tempo reale, il Cruise control, la personalizzazione delle luci ambientali e tanto altro.

Il monopattino Ninebot KickScooter Air T15E è solo uno dei tanti prodotti di questo Solo per Oggi speciale Blue Monday, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello perfetto in base alle vostre necessità. Infine, prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo da MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

