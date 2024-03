Monopoly di Stranger Things: STUPENDO e costa POCHISSIMO! (-18%)

Amanti della serie TV Stranger Things e dei classici giochi da tavolo, questa è l'Offerta di Primavera Aamzon perfetta per voi: il Monopoly di Stranger Things è infatti disponibile a soli 21,99€, con uno sconto del 45% sul prezzo originale di 35,99€ e del 18% sul prezzo più basso recente di 26,70€! Si tratta di un'edizione speciale dello storico gioco da tavolo, che celebra una delle migliori serie TV degli ultimi anni trasportando i giocatori nelle atmosfere caratteristiche di Hawkins. È adatto ai ragazzi dai 14 anni in su e da 2 a 6 giocatori, ma non è il classico Monopoly: la tematica Stranger Things dona un tocco di originalità, quindi se già amate il gioco originale, non potete proprio farvelo scappare!

Monopoly Stranger Things, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Monopoly di Stranger Things è l'ideale per chi vuole un gioco simile al classico Monopoly, ma con qualche elemento di novità. L'aggiunta delle cassette al posto di case e alberghi e l'introduzione dell'orologio di Vecna, che introduce una meccanica totalmente nuova, rendono questa particolare versione di Monopoly perfetta tanto per gli amanti del gioco originale, quanto per quelli che vogliono una sfida più avvincente e coinvolgente.

L'edizione speciale a tema Stranger Things include un tabellone personalizzato, 6 pedine, una freccia girevole per il pendolo, 28 contratti, carte Cerebro e Hellfire Club, cassette, dadi, banconote e ovviamente le istruzioni. Tra gli elementi innovativi segnaliamo anche la possibilità di andare nel "sottosopra" e il già citato orologio di Vecna, che "blocca" le proprietà, rendendo il gioco ancora più intrigante e diverso. Adatto per 2-6 giocatori dai 14 anni in su, garantisce ore di divertimento e strategia sia in famiglia che nei gruppi di amici.

Disponibile al prezzo di 21,99€, il Monopoly di Stranger Things è senza dubbio un acquisto irrinunciabile per tutti gli appassionati di giochi da tavolo e della serie TV, ma anche per coloro che cercano semplicemente un gioco simile nelle meccaniche a Monopoly Classico, ma più avvincente nell'ambientazione e nelle meccaniche. Se siete degli appassionati ve lo consigliamo caldamente, non ve ne pentirete!

Vedi offerta su Amazon