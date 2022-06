Se siete alla ricerca di un notebook da gaming, allora dovreste puntare le vostre attenzioni sulle offerte Amazon, visto che il portale propone l’ottimo MSI Raider GE76 al prezzo più basso di sempre, a seguito di uno sconto di 400 euro, che fa abbassare i 3.599,00€ necessari per l’acquisto a 3.199,00€.

Parliamo di una soluzione all’avanguardia proprio come il PC Desktop segnalato in mattinata, al punto che MSI Raider GE76 condivide gli stessi componenti, ottimizzati chiaramente per l’uso mobile. Una proposta, dunque, indirizzata a chi si può permettere di spendere diverse migliaia di euro per acquistare quello che è uno dei notebook più potenti in assoluto, capace di garantire prestazioni di alto livello anche nei prossimi anni.

La versione di MSI Raider GE76 scontata da Amazon è quella con processore Intel Core i7 12700H e scheda video Nvidia RTX 3080. Nonostante CPU e scheda grafica siano i componenti principali per far sì che programmi e giochi si avviino rapidamente, questo notebook non punta al risparmio su RAM e SSD, dal momento che abbiamo ben 32GB di RAM di tipo DDR5, con una velocità di clock pari a 4.800 Mhz e un SSD è da 2TB. Quest’ultimo non poteva che essere di tipo M.2 PCIe 4.0, in modo da garantire prestazioni fenomenali.

Un altro aspetto rilevante di MSI Raider GE76 è il display che, oltre a essere da 17 pollici, vanta una risoluzione QHD e un refresh rate a 240 Hz. Insomma, dal punto di vista della qualità e potenza non manca davvero nulla, potrete quindi installare qualsiasi gioco o programma senza la preoccupazione di scendere a compromessi grafici.

Per offrire un’esperienza fuori dal comune, MSI Raider GE76 si basa poi sul Dynamic Boost 2.0, una tecnologia che fa uso dell’intelligenza artificiale per controllare la potenza del notebook, limitandola quando non serve, per poi spremerla al massimo durante le operazioni più pesanti. Questo consente alla batteria di non esaurirsi in fretta e, ovviamente, di mantenere le temperature sempre nel giusto range, sia quelle della GPU che CPU.

Riassumendo, il notebook di cui vi abbiamo parlato è tra i più potenti che potete acquistare al giorno d’oggi, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare questa offerta qualora abbiate la necessità di una soluzione portatile ad alte prestazioni, capace di dare il massimo anche nei prossimi anni.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!