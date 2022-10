Se siete tra quanti passano molte ore al computer per lavoro, o anche solo per divertimento, e siete alla ricerca di un mouse che renda il tutto più comodo, evitando anche l’insorgere di problemi spiacevoli, come la temutissima sindrome da tunnel carpale, allora questa è un’offerta che non potete davvero sottovalutare!

Su Amazon, infatti, è in sconto del 26% lo splendido mouse MX Master 3S di Logitech. Un prodotto eccezionale che, anche al netto dei prossimi Prime Day, che si terranno i giorni 11 e 12 ottobre, è oggi venduto al prezzo invitante di 99,99€, contro i 134,99€ normalmente richiesti per l’acquisto.

Comodo e pratico, ideale per chi, ad esempio, passa molte ore al computer, il mouse MX Master 3S è in grado di funzionare in modo preciso su qualsiasi tipo di superficie, persino il vetro, grazie al suo ottimo sensore aggiornato a 8000 DPI, con sensibilità personalizzabile.

Stiamo parlando di un mouse leggero, preciso e molto silenzioso, anche grazie alla funzione Quiet Clicks, che riduce del 90% il rumore dei click. Il punto focale, tuttavia, è l’ergonomia. Un mouse verticale, infatti, è progettato per garantire una presa comoda, favorendo un’impugnatura comoda della mano, che non sforzi e sovraccarichi muscoli e nervi di polso e mano, onde evitare i fastidiosi e problematici disagi che possono derivare dall’utilizzo di prodotti dalla forma classica.

In tal senso, MX Master 3S è certamente una scelta ideale per lavorare comodamente, avendo a portata di mano anche il giusto set di tasti, qui ovviamente programmabili, grazie al software Logitech incluso, che vi permetterà di personalizzare l’esperienza d’uso ed il flusso di lavoro.

A questo punto non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito di questo sconto, prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada esaurito!

