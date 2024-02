Mysterium di Asmodee, CHE PREZZO! Gioco da tavolo su Amazon a meno di 40€!

Una selezione di giochi da tavolo non può mancare in casa, e se vi piacciono anche le avventure e le indagini, scoprite su Amazon l'affascinante mondo di Mysterium. Questo gioco da tavolo vi immergerà in un'avventura di deduzione e fantasia, ambientata in un misterioso castello. Mysterium è un gioco collaborativo che vi invita a risolvere insieme il caso di un enigmatico omicidio, utilizzando la vostra intuizione e interpretando carte illustrate per individuare sospetti, luoghi e oggetti cruciali. Approfittate ora dell'offerta esclusiva: da 44,99€ a soli 39,99€, godetevi un risparmio del 11%. Unitevi alla caccia per svelare il mistero nascosto nel maniero!

Gioco da Tavolo Mysterium, chi dovrebbe acquistarlo?

Mysterium è un gioco che offre un'esperienza unica, unendo la fantasia alla deduzione. Se siete appassionati di misteri e di collaborazione, questo gioco da tavolo potrebbe catturare la vostra attenzione. Ambientato in un castello ricco di enigmi, Mysterium vede i giocatori assumere il ruolo di medium, tutti uniti per risolvere un omicidio con l'aiuto di un fantasma, il quale comunica solo attraverso immagini suggestive. Adatto a gruppi da 2 a 7 partecipanti, consigliato per un'età superiore ai 10 anni, Mysterium è un'opzione divertente sia per le famiglie che per le serate con gli amici.

Questo gioco soddisfa l'esigenza di chi cerca un’attività coinvolgente e stimolante per le serate in compagnia. La durata media di 40 minuti per partita lo rende ideale per chi non vuole investire troppe ore, ma desidera comunque un'esperienza ricca e profonda. Con 54 carte medium, 84 carte visione e molti altri componenti che rendono il gioco sempre nuovo e interessante, "Mysterium" promette di diventare un classico sul vostro scaffale dei giochi. Se amate risolvere misteri e comunicare in modo creativo, questo gioco è fatto apposta per voi.

A soli 39,99€, rispetto al suo prezzo originale di 44,99€, "Mysterium" offre un'esperienza di gioco unica, stimolando intuito e cooperazione tra i giocatori. La ricchezza dei componenti, unita alla qualità narrativa e visuale del gioco, lo rendono una scelta eccellente per serate in famiglia o con amici. Se amate i giochi di deduzione, fantasia e collaborazione, "Mysterium" vi regalerà ore di divertimento, rendendosi così un acquisto altamente consigliato per appassionati e neofiti del genere.

