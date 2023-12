Natale Amazon: le offerte last minute sui dispositivi Alexa

Anche se manca pochissimo al 25 dicembre, è probabile che siate ancora alla ricerca di qualche ultimo regalo last minute. In questo caso, vi segnaliamo che su Amazon trovate tantissime offerte dell'ultimo minuto sui dispositivi Alexa, per cui potete fare i vostri acquisti sapendo non solo di risparmiare, ma anche che riceverete i vostri doni a casa in tempo per sistemarli sotto l'albero, grazie alla spedizione rapida dedicata ai clienti Prime. Nel caso non foste già clienti, vi consigliamo di leggere questo nostro articolo, per scoprire come ottenere un mese di Prime gratis.

Reagali last minute Alexa, perché dovreste acquistarli?

I dispositivi Alexa sono la scelta ideale per chi desidera sfruttarne i comandi vocali, magari anche per controllare gli elettrodomestici smart della casa. In questo caso, vi consigliamo l'ottimo Echo Dot con orologio di 5ª generazione, fra i migliori dispositivi Amazon Echo in commercio. Si tratta di un altoparlante smart che vi permetterà non solo di ascoltare la vostra musica preferita godendo di un'ottima qualità audio, ma anche di effettuare chiamate in viva voce sempre chiare e cristalline. Inoltre, potrete chiedere ad Alexa le previsioni del tempo, le notizie del giorno e tanto altro. Compatto ed elegante, questo modello dispone anche di un pratico orologio digitale e può essere tranquillamente usato come hub di controllo centrale per altri dispositivi smart. Venduto normalmente a 74,99€, grazie allo sconto del 40% costa appena 44,99€.

Se invece volete regalare a qualcuno che non possiede una smart TV la libertà di godersi tutti i propri contenuti in streaming preferiti sul proprio televisore, non possiamo che segnalarvi l'eccezionale Fire TV Stick 4K Max, ideale per chi ama cinema, serie TV e sport e non vuole rinunciare all'alta definizione. Con il supporto al Wi-Fi 6E, sarete certi di avere uno streaming in 4K sempre ultra fluido. Si installa semplicemente inserendo il dispositivo in una porta HDMI, mentre la gestione è resa possibile dal telecomando che, grazie ad Alexa, può essere usato anche tramite comandi vocali, per trovare quello che cercate ancora più in fretta. Ebbene, acquistandolo oggi lo pagherete appena 49,99€ anziché 56,99€, grazie allo sconto del 12%.

Naturalmente, questi sono solo un paio di esempi delle tante offerte che trovate sulla pagina Amazon dedicata. Tuttavia, vi invitiamo ad effettuare i vostri acquisti il prima possibile, non solo perché altrimenti rischiate che non vi arrivino in tempo per Natale, ma anche perché le offerte potrebbero esaurirsi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle promozioni. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare degli sconti. Vi invitiamo, però, a coglierle il prima possibile, poiché le scorte o le promozioni stesse potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

