Natalissimi Unieuro: prezzi eccezionali fino al 24 dicembre!

Dopo aver inaugurato la nuova settimana proponendovi le offerte natalizie di Amazon, restiamo a tema in quanto anche Unieuro, dopo un lungo Black Friday, ha attivato la sua promozione dedicata al Natale, con offerte che tagliano ancora una volta il prezzo di numerosi prodotti anche più del 50%.

Ora che il Natale si avvicina, quindi, i clienti avranno l’ennesima occasione di acquistare i prodotti più ambiti a prezzi molto inferiori rispetto alla media. Come ricorderete, Unieuro ha pubblicato alcune delle migliori offerte della rete nel corso delle ultime settimane e ciò accadrà sicuramente anche con la nuova iniziativa inerente al Natale, i cui sconti termineranno il 24 dicembre.

Le offerte del portale già impazzano e prima della data di scadenza della promozione assisteremo senz’altro a tornate di offerte incredibili, motivo per cui il nostro primo consiglio è quello di tenere d’occhio questa pagina e i futuri articoli correlati perché vi segnaleremo le offerte da non perdere, come quella relativa all’aspirapolvere Rowenta X-Force RH9639 Flex 8.60 Allergy, proposta a soli 219,90€ invece di 349,90€ a seguito di uno sconto del 37%.

Si tratta innanzitutto di un aspirapolvere senza filo, in grado di distinguersi da molte altre soluzioni simili per il suo tubo flessibile, che vi permetterà di raggiungere i posti più difficili con il minor sforzo. Il Rowenta X-Force RH9639 Flex 8.60 Allergy è quindi uno degli aspirapolvere più versatili che potete acquistare e ciò che lo rende ideale per pulire ogni angolo della casa sono anche gli accessori integrati, che vi consentiranno di trasformare l’aspirapolvere in un aspirabriciole in pochi secondi. Come detto, l’elettrodomestico è stato studiato per far sì che sia tutto molto facile da applicare e sarete aiutati anche dal fatto che questo aspirapolvere è molto leggero ma, allo stesso tempo, potente abbastanza da permettervi di aspirare tutto quello che passa davanti alla spazzola, all’interno della quale è integrata una luce a LED.

L’autonomia massima è di 35 minuti, non pochi se consideriamo il motore di quasi 200W. Insomma, parliamo di un aspirapolvere senza filo capace di scovare la polvere anche nei punti più critici e di catturarla come farebbe un elettrodomestico dal valore più alto. Unieuro si conferma dunque un e-commerce sul quale poter fare grandi affari e quello relativo al Rowenta X-Force RH9639 Flex 8.60 Allergy è solo la punta dell’iceberg, quindi oltre a visionare la pagina del prodotto suggeriamo di dare un’occhiata anche a tutte le altre offerte disponibili nella sezione dedicata.

