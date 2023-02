Oggigiorno è una pratica comune difendersi da attacchi desiderati durante la navigazione web, ed è dunque lecito proporvi opportunità di risparmio sui maggiori servizi che consentono ciò. Infatti, qualora siate alla ricerca di entrare nel mondo delle VPN, in questo articolo vogliamo consigliarvi l’acquisto di CyberGhost VPN, ora disponibile ad un prezzo super per l’abbonamento di due anni.

Come specificato nell’introduzione di questo articolo, la proposta proviene direttamente da CyberGhost VPN, uno dei maggiori servizi di VPN al mondo. L’abbonamento ha un costo piuttosto elevato, tuttavia quest’oggi e fino a San Valentino potrete sottoscrivervi ad un prezzo super, ossia a 2,19€ al mese, per 2 anni, grazie ad uno sconto dell’82% e la possibilità di ottenere ben tre mesi gratuiti.

Stiamo parlando chiaramente di un affare più unico del suo genere, dato che ad un prezzo mensile relativamente basso, questa VPN consente di accedere una moltitudine di servizi da non sottovalutare. Il costo complessivo è di 56,94€ per 24 mesi, ai quali vanno aggiunti ulteriori tre mesi di abbonamento gratuito, offerto dal produttore.

CyberGhost è uno dei pochi servizi che possiede delle caratteristiche di tutto rispetto, a partire dal numero di serve attivi, ben 7000, dislocati in circa 90 paesi in tutto il mondo. A tutto questo bisogna aggiungere anche un efficiente sistema di selezione automatica dei server, che garantisce sempre la migliore connessione e copertura possibile, tra quelle disponibili.

Grazie a questo servizio, insomma, potrete navigare in velocità e in sicurezza, mantenendo l’anonimato o, magari, sfruttare appieno i servizi del vostro paese d’origine al di là dei consueti blocchi geografici imposti, come succede, ad esempio, per Netflix.

È possibile anche usufruire di una finestra di rimborso di ben 45 giorni, un fattore da non sottovalutare qualora non siate soddisfatti di CyberGhost. Insomma, una delle migliori scelte possibili per il mercato delle VPN, motivo per cui vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, visitando la pagina della promozione.

Ciò detto, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!