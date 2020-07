NBA 2K21: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 4 settembre sbarcherà finalmente sul mercato NBA 2K21, immancabile appuntamento annuale con la saga di videogiochi sportiva dedicata al basket più famosa di sempre. Un titolo assolutamente da non perdere per gli amanti della disciplina, che possono infatti fin da ora già prenotarlo al miglior prezzo sul mercato. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che NBA 2K21 è uno dei pochissimi titoli ad oggi prenotabili per l’attesissima next gen, ossia per PS5 e Xbox Series X.

Prenotando il titolo da diversi rivenditori, come ad esempio GameStop, è poi possibile ottenere anche un bonus preorder, consistente in 6 potenziamenti abilità per la modalità La Mia Carriera e 5000 Virtual Currency. Di seguito tutte le edizioni con cui NBA 2K21 sbarcherà sul mercato.

Standard Edition

L’edizione perfetta per tutti coloro che vogliono immergersi direttamente nel celebre sportivo senza troppi fronzoli. La Standard Edition, oltre che il gioco base, contiene inoltre anche tutta una serie di bonus digitali se prenotata, come ad esempio un pacchetto settimanale promo La Mia Squadra per 10 settimane, una collezione di 5 paia di scarpe e l’Atleta di Copertina.

Mamba Forever Edition

L’edizione definitiva di NBA 2k21, dedicata al compianto campione dei Los Angeles Lakers. Tale edizione contiene una quantità spropositata di contenuti digitali, che ci permetteranno di fare faville online fin dai primissimi giorni. All’interno della Mamba Forever Edition possiamo infatti trovare tra le altre cose anche 100.000 Virtual Currency, 40 pacchetti promo La Mia Squadra, 10 al lancio e poi 3 per settimana, la collezione digitale Kobe Bryant e molto altro ancora. Il massimo, insomma, se volete avere il più possibile da NBA 2K21.

