Amazon ha deciso di rallegrare l’estate di tutti gli sportivi amanti dei videogiochi proponendo con quasi il 60% di sconto, ossia a soli 29,99 euro, NBA 2K22. Un’offerta particolarmente interessante per un titolo giocatissimo, in grado di regalare decine e decine di ore di gioco a un prezzo a dir poco interessante.

A rendere il tutto più interessante è che a essere disponibile con quasi il 60% di sconto su Amazon è la Sweetener Exclusive Edition di NBA 2K22 per PS4. Al suo interno, oltre ovviamente al gioco, è possibile trovare anche 1 pacchetto promo MyTeam e 2000 VC, la valuta virtuale del titolo. Tutto il necessario, insomma, per partire fin da subito con il piglio giusto su NBA 2K22.

Ludicamente, poi, il gioco è decisamente valido. Come racconta la nostra recensione, infatti: ” NBA 2K22 è, come da tradizione, il miglior gioco di basket disponibile sul mercato“. Insomma, se amate la disciplina e non vedete l’ora di passare ore e ore insieme ai vostri beniamini della palla a spicchi, quella di Amazon è un’offerta da non lasciarsi decisamente scappare. Siete pronti a conquistare l’agognato anello?

