Le offerte della Amazon Gaming Week non si arrestano ed il bello è che c’è spazio davvero per tutto, con sconti su prodotti davvero sorprendenti e non solo, come molti credevano, sui più classici articoli da gaming, come videogiochi, periferiche o accessori vari.

A comprova di ciò, vi segnaliamo che, tra le innumerevoli pagine di questa vasta tornata promozionale, abbiamo rintracciato anche un piccolo ma impagabile gioiello, disponibile oggi a quello che è certamente il prezzo più basso mai proposto e, proprio per questo, più che meritevole della nostra attenzione!

Siamo parlando dello splendido Neo Geo Mini, una retro console diversa da tutte le altre, e caratterizzata da un form factor straordinario, che lo rende somigliante in tutto e per tutto ad un piccolo cabinato, come se ne trovavano a centinaia nelle sale giochi degli anni ’80 e ’90.

Il prezzo? A dir poco imperdibile! Perché parliamo di appena 79,98€, contro gli originali 149,99€! Un affare straordinario, che sconta questo particolarissimo prodotto da collezione del 47%, ovvero di ben 70,01€, praticamente quasi la metà del prezzo richiesto dal produttore!

Come detto: è un affare, specie perché parliamo di un prodotto davvero bellissimo e ben fatto, che andrebbe preso in considerazione già a prezzo pieno, figurarsi con uno sconto di questa portata! Neo Geo Mini, infatti, non ha solo l’aspetto di un piccolo cabinato, ma funziona a tutti gli effetti, giacché dispone di uno schermo e di alcuni tasti perfettamente funzionanti!

Equipaggiato con uno schermo LED da 3,5″ dai colori brillanti, Neo Geo Mini include un catalogo di ben 40 grandi classici targati SNK, tra cui l’intera serie di Metal Slug, alcuni capitoli della saga di King of Fighters, ed un mucchio di altri classici come Samurai Showdown, Ninja Masters, Blazing Star e Ghost Pilots.

Parliamo, dunque, di una piccola console da scrivania che, all’occorrenza, può essere utilizzata anche in connessione ad uno schermo o una TV, con anche la possibilità di collegare ad essa un paio di classici pad (venduti separatamente), per divertirsi non più da soli, ma anche in compagnia, visto il buon numero di esperienze multiplayer disponibili.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero imperdibili per gli appassionati ed i collezionisti di videogame e, per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!