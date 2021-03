New Pokémon Snap: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 30 aprile 2021 sbarcherà finalmente in esclusiva su Nintendo Switch New Pokémon Snap, seguito dello storico e apprezzatissimo primo episodio uscito su Nintendo 64. In questo titolo saremo chiamati a esplorare lussureggianti luoghi alla ricerca di Pokémon selvaggi, a cui scattare delle foto con cui riempire il nostro album. Un’avventura che promette di fare la gioia di tutti gli appassionati di Pokémon e che potete fin da ora prenotare a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Deserti, giungle e tanti altri luoghi: New Pokémon Snap ci permetterà di addentrarci in tutta una serie di differenti location per ricercare anche il più raro dei simpatici mostriciattoli e scattargli una foto da far invida ai nostri amici. Foto che saranno poi associate a un punteggio, in base alla posa, la posizione,il grado di rotazione dei Pokémon verso l’obiettivo e tutta una serie di altri fattori, rendendo così New Pokémon Snap un’esperienza squisitamente arcade in cui potremo confrontare i nostri risultati con gli altri giocatori.

New Pokémon Snap sbarcherà in esclusiva per Nintendo Switch sui negozi solo il prossimo 30 aprile ma è fin da ora possibile prenotarlo a quello che è il miglior prezzo sul mercato, in modo tale da assicurarsi una copia del gioco fin dal giorno di lancio al minor prezzo possibile. Siete pronti a fotografarli tutti?

