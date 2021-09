Nike: 25% di sconto con le promozioni del Back to School

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte provenienti dai maggiori store online, vogliamo fare un piccolo break dalla programmazione hi-tech con una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge i capi d’abbigliamento. Infatti, da oggi fino al prossimo 14 settembre 2021, troverete migliaia di prodotti in sconto sul portale ufficiale della Nike!

Per poter sfruttare questa particolare iniziativa è necessario utilizzare il codice sconto “BTS21”. Il procedimento per riscattare il codice è abbastanza semplice, e basta seguire pochi passaggi. Innanzitutto, è necessario aggiungere al carrello i capi di vostro gradimento, con un valore commerciale massimo di 500,00€, e successivamente procedere con l’ordine, inserendo nell’apposito campo il coupon.

Acquistare un capo d’abbigliamento rappresenta sempre un’ottima occasione per stravolgere – in senso positivo del termine – il proprio guardaroba. Questa promozione include, naturalmente, prodotti perfetti sia per lui che per lei, ma anche per i bambini che affronteranno la scuola dell’obbligo proprio in questi giorni. Gli unici capi esclusi dall’iniziativa sono quelli appartenenti ai nuovi arrivi.

Tra le proposte del portale, vi consigliamo di dare uno sguardo alla t-shirt per bambino della linea Nike Sportswear, oppure ai pantaloni cargo da ballo per donna. In alternativa, se desiderate acquistare delle scarpe, vi suggeriamo di dare uno sguardo alle Nike SB Zoom Blazer Mid Premium.

Ciò detto, visto il gran numero di promozioni ancora attive, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale di questa giornata, e di acquistare i prodotti che meglio si adattino alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro portafogli.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta che per poter rintracciare le migliori offerte in rete, non c’è posto migliore che dei nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: I prezzi riportati non includono lo sconto offerto dal coupon “BTS21”. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina relativa ai termini e alle condizioni.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!