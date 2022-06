Le vacanze sono in arrivo e, come sempre, per molti potrebbe significare il doversi cercare qualcosa per impegnare il proprio tempo libero, sia in casa che sotto l’ombrellone. Ovviamente i videogame, come anche i libri, sono uno dei settori più in fermento in questo periodo, visto che parliamo di prodotti sempre utili a riempire il proprio tempo libero, ma se si parla di giocare, come si può portare la propria console al mare?

La risposta è semplice: acquistando una Nintendo Switch Lite, ovvero quella che è la versione portatile dell’amatissima ammiraglia Nintendo, e che oggi può essere acquistata a soli 184,99€ su eBay, con un risparmio netto di 35 euro rispetto ai 219,99€ del prezzo originale!

Non pochi se si considera il prezzo originale, specie considerando quanto poco i prodotti Nintendo siano “disposti” a deprezzarsi nel tempo, giacché la compagnia ha una filosofia molto restrittiva per quanto riguarda sconti e tagli ai prezzi.

Ma perché sceglier Switch Lite? Anzitutto perché costa molto meno di una Nintendo Switch classica, ma soprattutto perché questa versione “light” della console Nintendo non rinuncia a nulla in termini di performance rispetto alla console originale, permettendovi così di giocare allo stesso modo con cui giochereste con la normale Nintendo Switch, con la sola differenza di non poter collegare la console allo schermo.

Switch Lite, infatti, è priva della Dock Station di ricarica, e non dispone della possibilità di rimuovere i pad laterali (i caratteristici Joy Con) per utilizzarli separatamente dalla console. Si tratta, in sostanza, di una versione della console progettata esclusivamente per il gioco portatile, pur senza effettuare alcun taglio all’hardware in termini di pura potenza.

Dunque, se si esclude il collegamento alla TV, parliamo di una Switch quasi in tutto e per tutto, ma venduta ad un prezzo molto competitivo, e quindi perfetta come “acquisto dell’ultimo minuto” prima di partire per le vacanze!

Ottima da giocare distesi al sole, come anche comodamente seduti sul divano di casa, Switch Lite è una console graziosa e funzionale che, venduta com’è da eBay a meno di 185 euro, rappresenta certamente un affare da non sottovalutare, specie in occasione della stagione estiva! Per questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare subito il vostro acquisto tramite la pagina eBay dedicata alla promo, quanto meno prima che la console vada esaurita o, peggio, torni al suo prezzo originale.

