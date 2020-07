No Man’s Sky: acquistalo ora con il 60% di sconto su CDKeys

Se siete alla ricerca di un titolo corposo, colmo di contenuti e sempre aggiornato con cui passare queste lunghe e afose giornate estive, sarete lieti di sapere che No Man’s Sky è ora come ora disponibile ad un prezzo super su CDKeys. Il titolo di Hello Games è infatti attualmente disponibile all’acquisto sul noto portale a soli 17,89 euro, ossia con ben il 60% di sconto rispetto al prezzo di listino del titolo. Un’occasione, insomma, da non perdere assolutamente se stavate cercando di recuperare No Man’s Sky ad un buon prezzo.

Per chi non sapesse invece proprio di cosa stiamo parlando, No Man’s Sky è uno dei giochi più ambiziosi degli ultimi anni. Il titolo di Hello Games, infatti, porta il giocatore su innumerevoli pianeti e di gli concede un’incredibile libertà di azione, difficilmente pareggiabile da esperienze analoghe. Un titolo partito un po’ in sordina, ma che ha saputo rialzarsi più che degnamente nel corso degli anni con update e aggiornamenti, arrivando oggi ad offrire un’esperienza ludica difficilmente ignorabile. Un titolo da non perdere quindi, acquistabile al momento in super offerta su CDKeys.

Purtroppo non ci è dato sapere fino a quando No Man’s Sky resterà disponibile all’acquisto su CDKeys a soli 17,89 euro, ossia con ben il 60% di sconto rispetto al prezzo base. Se siete quindi interessati a fare vostro questo poliedrico e polivalente titolo il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta. Potete acquistare No Man’s Sky in super offerta seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per acquistare No Man’s Sky con il 60% di sconto «

