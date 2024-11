Noise cancelling da urlo come il prezzo: cuffie Sony a 189€!

Immergetevi in una qualità audio al top con le cuffie Sony WH-1000XM4, oggi disponibili su Amazon al prezzo imperdibile di 188,90€ invece di 238,57€ con un risparmio del 21% grazie al Black Friday. Vi offrono l'esperienza di ascolto definitiva grazie alla cancellazione del rumore leader del settore, la tecnologia Bluetooth avanzata e una batteria che dura fino a 30 ore con ricarica rapida. La funzione Speak-to-Chat vi permette di fermare automaticamente la musica quando iniziate a parlare, per non dover mai rimuovere le cuffie. Inoltre, la Multi-Point Connection vi permette di collegare le cuffie contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth, rendendole versatili per ogni tipo di utilizzo.

Cuffie Sony WH-1000XM4, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono l'ideale per chi cerca un'esperienza di ascolto di alta qualità senza compromessi e desidera immergersi completamente nella musica, eliminando il rumore di fondo grazie alla leader tecnologia di cancellazione del suono. Sono perfette per gli amanti della musica che apprezzano il suono ad alta risoluzione e desiderano sperimentare la massima espressione dell'audio digitale, grazie alla tecnologia DSEE Extreme che ottimizza i file musicali compressi. Inoltre, chi viaggia troverà in queste cuffie un accessorio indispensabile: la lunga durata della batteria fino a 30 ore e la ricarica rapida vi permetteranno di affrontare lunghi traditti senza il timore di rimanere senza musica. La funzione Multi-Point Connection è inoltre ideale per chi necessita di collegare le cuffie a più dispositivi senza problemi.

I professionisti in smart working troveranno nelle cuffie Sony WH-1000XM4 un prodotto in grado di migliorare la propria esperienza lavorativa. La tecnologia speak-to-chat interrompe automaticamente la riproduzione musicale quando si inizia a parlare, facilitando le conversazioni e le videoconferenze senza dover manualmente mettere in pausa o rimuovere le cuffie. Inoltre, per i momenti in cui non si desidera essere disturbati, la funzione di wearing detection spegne automaticamente le cuffie quando non indossate, prolungando quindi la durata della batteria e evitando sprechi energetici inutili. Queste cuffie rappresentano un investimento intelligente per chi cerca un prodotto di qualità con funzionalità all'avanguardia.

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono disponibili al prezzo di 188,90€ invece di 238,57€, offrendo un risparmio notevole. Con le loro prestazioni audio di alta qualità, l'efficiente cancellazione del rumore e le innovative funzioni di ascolto, vi consigliamo l'acquisto di queste cuffie per un'esperienza sonora di livello superiore, sia che viaggiate sia che vi rilassiate a casa.

