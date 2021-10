Nokia XR20 5G al prezzo più basso di sempre su eBay!

Vi segnaliamo che, ancora una volta, i principali portali come eBay daranno agli utenti la possibilità di risparmiare sui loro acquisti online. Adesso sarete felici di sapere che queste occasioni continuano grazie proprio ad eBay, sul quale è presente il recente Nokia XR20 5G al prezzo più basso di sempre!

A questo giro, dunque, non dovremo passare al setaccio numerose offerte, bensì andremo a concentrarci esclusivamente sul Nokia XR20 5G, acquistabile ora a 437,30€ invece di 499,99€. Si tratta di uno smartphone appartenente alla categoria rugged, ossia quella dedicata ai dispositivi ultra resistenti, adatti per chi è solito far cadere lo smartphone e per coloro che lavorano in ambienti con tanta polvere.

Il Nokia XR20 5G, quindi, è uno smartphone che sa esattamente quale tipo di pubblico soddisfare e lo fa magistralmente, grazie allo schermo Corning Gorilla Glass Victus, che saprà resistere ai capricci dei bambini che, sappiamo, a volte possono essere piuttosto violenti, alla bava di animali domestici, ai graffi e ovviamente alle cadute, per non parlare dell’acqua. Come se ciò non bastasse, il display rimarrà sempre sensibile in qualsiasi situazione, anche se indossate i guanti, il che è davvero un valore aggiunto, soprattutto nei mesi più freddi.

Oltre ad un’ottima sicurezza in termini puramente estetici, il Nokia XR20 5G riceve e riceverà aggiornamenti relativi alla sicurezza anche lato software. A tal proposito, l’azienda dichiara un supporto costante fino al 2025 e per il primo anno avrete persino la possibilità di sostituire lo schermo gratuitamente, anche se, come detto, sarà veramente difficile danneggiarlo. Nonostante sia uno smartphone rugged, implementa comunque componenti recenti e capaci di farlo funzionare come un buon modello di fascia media, dandogli la possibilità di beneficiare anche dei vantaggi del 5G, grazie al chip Snapdragon 735 5G. A renderlo un ottimo smartphone ci pensano poi le 2 ottiche ZEISS e la batteria da 4.630 mAh, che vi permetteranno rispettivamente di scattare buone foto e godere di un’ottima autonomia.

Uno smartphone, dunque, progettato per durare e, se vogliamo, pensato per rendere l’ambiente più sostenibile. Detto ciò, vi lasciamo il link dal quale troverete la suddetta offerta ma, prima di passare altrove, vi ricordiamo che le occasioni odierne sono tutt’altro che concluse, motivo per cui vi suggeriamo di seguire anche i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

