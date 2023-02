L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più comodi in assoluto, soprattutto durante il periodo invernale; a causa dei rincari e dei continui aumenti delle bollette è però essenziale cercare di risparmiare, optando per prodotti dalla massima efficienza energetica. Uno dei brand migliori in assoluto su questo fronte è Electrolux, quindi non possiamo che consigliarvi un loro modello, oggi in super sconto su eBay.

La fantastica asciugatrice PerfectCare 700 EW7H583W da 8k è infatti disponibile a soli 599,99€ invece di 989,99€; si tratta di uno sconto del 49%, che vi permetterà di risparmiare ben 390,00€ su questo prodotto dalla classe energetica A+++, la migliore in assoluto! Inoltre, potrete usufruire della spedizione gratuita, ricevendo l’ordine in pochi giorni direttamente a casa vostra.

La tecnologia GentleCare Stystem brevettata da Electrolux permette all’asciugatrice di asciugare i capi a temperature dimezzate rispetto ai modelli tradizionali, in modo da proteggerli e mantenerli sempre come nuovi. Inoltre, questo permette anche di ridurre il consumo di energia, così come la regolazione automatica del ciclo grazie agli appositi sensori che pesano il carico a ogni utilizzo.

La PerfectCare 700 presenta il nuovissimo sistema filtrante EcoFlow: avrete un solo filtro da mantenere pulito, il quale è stato ottimizzato per ridurre i consumi al minimo e massimizzare le prestazioni. Oltre a risparmiare sulla bolletta, non dovrete dunque nemmeno preoccuparvi di eseguire manutenzioni di frequente, dato che l’asciugatrice è stata ideata per durare nel tempo.

Infine, il cesto dell’asciugatrice è dotato della tecnologia Action Reverse, che gli permette di invertirsi nel corso del ciclo per ridurre la possibilità che i capi si arrotolino e annodino. Il risultato? Una biancheria con pochissime pieghe ed estremamente morbida, che non avrà bisogno di essere stirata o, al massimo, richiederà solamente una passata rapida di ferro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

