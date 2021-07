Non perdetevi queste offerte su casse, cuffie e soundbar di Teufel! Sconti oltre il 30%

Se siete alla ricerca di prodotti audio di alta qualità, ma desiderate non spendere troppo, allora sarete felici di sapere che Teufel, brand tedesco molto apprezzato nel campo dei prodotti per audiofili, ha dato il via ad una nuova promozione grazie al quale potrete risparmiare oltre il 30% su tantissimi prodotti!

Come se non bastasse, grazie a questo articolo vi offriremo anche un comodo codice sconto, con cui potrete risparmiare un ulteriore 10% sulla spesa totale del vostro carrello. Insomma, stiamo parlando di un’occasione davvero ghiotta, grazie al quale potrete acquistare, tramite lo store ufficiale dell’azienda, prodotti come altoparlanti portatili, soundbar, cuffie e persino enormi diffusori da pavimento, perfetti per chi ha l’ambizione di creare un perfetto sistema Home Theater.

La campagna promozionale è già attiva, cosi come il codice sconto Y8T-JW7-DW7, e lo sarà fino al 16 luglio, quando poi le ottime proposte di Teufel saranno acquistabili ad un prezzo decisamente più alto. Come detto, le soluzioni in offerta sono tantissime e arrivano a coinvolgere persino i diffusori della serie Ultima, una delle più apprezzate del brand, come il raffinato e lussuoso set di altoparlanti Ultima 40 Surround, sul quale potrete risparmiare ben 150,00€, oltre ai circa 80,00€ provenienti dal coupon.

Come immaginerete, si tratta di un set in configurazione 5.1, con altoparlanti dedicati in grado di offrire un’esperienza cinematografica superiore alla stragrande maggioranza delle soundbar, le quali seppur ottime, non possono competere contro una configurazione composta da numerosi driver fisici, ognuno dedicato e tarato per riprodurre specifiche frequenze sonore. A tal proposito, il kit Ultima 40 Surround è composto da due grandi altoparlanti a torre, che hanno il compito di riprodurre il suono stereo, un canale centrale dedicato, indispensabile per ottenere dialoghi chiari nei film, due piccoli diffusori per il surround e un subwoofer, necessario per sentire la forza dell’impatto provenienti dalle esplosioni tipiche di un film d’azione.

Insomma, un set ideale per gli amanti del cinema, il quale comunque non è l’unico ad essere in offerta, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte. Ciò detto, prima di lasciarci, vi consigliamo di rimanere sintonizzati per scoprire altre opportunità di acquisto e ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B: inserire il codice sconto Y8T-JW7-DW7 nell’apposita sezione per ricevere lo sconto del 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere al pagamento.

