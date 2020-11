NordVPN: 68% di sconto e 3 mesi gratis per il Black Friday

Con l’avvicinarsi del Black Friday aumentano le ottime offerte di cui approfittare e questa di NordVPN è sicuramente una delle migliori con cui avremo a che fare. Infatti fino al 29 di novembre potrete acquistare il piano da 2 anni con uno sconto del 68% e ricevere 3 mesi aggiuntivi in omaggio. Stiamo quindi parlando di appena 3,15€ al mese per avere uno dei migliori software di protezione in circolazione.

Ormai a causa della pandemia e dei vari lockdown l’attività su internet è diventata sempre più predominante. Che sia per seguire corsi, fare riunioni o effettuare i propri acquisti online, ormai passiamo molto più tempo di prima navigando tra varie applicazioni e siti web. Diventa quindi sempre più importante dotarsi delle migliori protezioni per evitare che i nostri dati finiscano nella mani sbagliate, ed è questo lo scopo principale di una VPN. Scopo che NordVPN esegue in maniera eccelsa.

Grazie all’offerta di NordVPN potrete quindi sottoscrivere un abbonamento della durata di 24 mesi a soli 3,15€ al mese, per un totale di 75,65€ (invece di 243,84€), con uno sconto come dicevamo del 68%. Oltre a questo NordVPN vi regala 3 mesi aggiuntivi, portando quindi il conto dei mesi a 27. In caso di richiesta di rimborso verranno cancellati sia i mesi dell’abbonamento sia quelli omaggio. Per ricevere i mesi gratuiti gli acquirenti non dovranno fare nulla. Questi verranno aggiunti automaticamenti al loro account e verranno notificati del regalo subito dopo aver effettuato l’acquisto, sia tramite banner che via mail.

Il tutto disponibile con la formula “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita con diritto di recessione, laddove molti competitor si limitano a non offrire più di 7 giorni di servizio gratuito. Da non sottovalutare, infine, l’ottima garanzia di protezione dei propri dati da perdite DNS, un kill switch nel caso in cui si perda la connessioni e persino opzioni di pagamento che includono Bitcoin, PayPal, oltre alle tipiche formule di pagamento con bancomat e carte di credito.

Con i suoi oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo, la panamense NordVPN è una delle aziende più attive e blasonate nel panorama delle VPN, potendo contare anche su di un progetto aziendale che mira alla costruzione di una suite completa rivolta alla protezione della privacy. NordVPN infatti può già contare su di un proprio strumento crittografico e su di un password manager anche se, ovviamente, la grande forza dell’azienda è nel servizio VPN che con i suoi oltre 5450 server in 60 paesi, si è velocemente imposto ai vertici delle preferenze dei naviganti della rete.

» Clicca qui per sottoscrivere l'offerta di NordVPN «

