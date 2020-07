NordVPN: abbonamento triennale scontato del 70%!

Erano mesi che non parlavamo di NordVPN, ottima compagnia attiva già da qualche tempo nel campo delle VPN e che, in occasione della festività di Pasqua 2020, aveva scombussolato il mercato con una promozione davvero eccellente.

Qualche mese fa, infatti, NordVPN ci propose quella che era stata una straordinaria proposta in sconto, con la proposta che ci permise di ottenere ben 3 anni di abbonamento con uno sconto pari al 70% del prezzo originale! Un vero e proprio affare, che abbassò il prezzo della sottoscrizione dagli originali 382,88€ a soli 111,82€, con la risultante di un piano in abbonamento dal costo mensile di appena 3,11€ al mese! Una bazzecola, di cui molti – giustamente – vollero approfittare subito.

Ebbene, siamo lieti di comunicarvi che la promozione con sconto al 70% è da poco disponibili nuovamente e pertanto chiunque di voi non abbia afferrato al volo la scorsa occasione, potrò ancora una volta abbonarsi a NordVPN usufruendo di quello che è, a tutti gli effetti, uno dei migliori piani di abbonamento offerti dal mercato delle VPN! Tra i migliori servizi VPN del 2020, (come, per altro, vi abbiamo raccontato anche nel nostro articolo relativo alle migliori VPN), NordVPN vanta una delle migliori infrastrutture del settore, con un servizio in grado di offrire oltre 5400 server in oltre 60 Stati, cifratura con chiave a 2048 bit, ed un piano di abbonamento che garantisce connessione per un massimo di 6 dispositivi.

Non male, se si considera che al tutto va aggiunta anche la conveniente formula “soddisfatti o rimborsati” con ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita, formula abbracciata da pocchissimi attori del mercato, laddove i più si limitano ai canonici “7 giorni di prova” o meno. Munito di estensioni proxy per Chrome e Firefox, NordVPN offre anche un’ottima garanzia di protezione dei propri dati da perdite DNS, un kill switch nel caso in cui si perda la connessioni e persino opzioni di pagamento che includono Bitcoin, PayPal, oltre alle tipiche formule di pagamento con bancomat e carte di credito.

Un servizio davvero ottimo e completo che, non a caso, abbiamo inserito nel attualmente disponibili sul mercato in questo 2020 e che, qualora non vi dovesse convincervi a sottoscrivere un abbonamento tanto lungo, potrebbe comunque stuzzicarvi con le sue altre formule di abbonamento, anch’esse in offerta, con sconti che possono anche superare il 50%. Oltre alla formula triennale scontata del 70%, infatti, NordVPN offre anche un piano biennale scontato del 58% (4,44€ al mese) e un piano annuale scontato del 41% (6,22€). Disponibile anche il classico piano mensile che, al costo di 10,64€, non è – almeno per ora – soggetto ad alcuna promozione. NordVPN è una garanzia e, come detto, una delle migliori VPN del 2020 per il team di esperti di Tom’s. Con i suoi piani in abbonamento a prezzo fortemente scontato, rappresenta un’occasione egregia per entrare nel mondo delle VPN in modo semplice, affidabile e soprattutto sicuro: dunque perché non approfittarne?

