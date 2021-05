Notebook da gaming MSI a prezzi folli su AK Informatica

Dopo avervi segnalato le offerte sulle periferiche Sharkoon da AK Informatica, vogliamo segnalarvi un’altra promozione valida fino al 30 maggio, che vede come protagonista gli ottimi notebook da gaming a marchio MSI, uno dei brand storici più affidabili nel campo della produzione di hardware per computer di fascia alta, i quali vengono proposti a prezzi molto competitivi, invogliando coloro che cercano una soluzione da gioco potente ma facile da trasportare ad acquistare una di queste macchine da gaming.

I modelli selezionati da AK Informatica sono numerosi e vanno a soddisfare sia il giocatore casual sia quello più esigente. Ad ogni modo, il modello che consigliamo di valutare in questa occasione è l’MSI Alpha 17, dal momento che vanta specifiche tecniche di alto livello ma un costo non esorbitante, sebbene servano comunque 1.399,00€ per portarselo a casa, che sarebbero stati 1.569,00€ se il portale non avesse messo in campo questa scontistica.

Ciò nonostante, MSI Alpha 17 è senza dubbio uno dei migliori notebook gaming in questa fascia di prezzo e lo confermano i componenti di ultima generazione, che vedono la presenza di un processore AMD Ryzen 7 4800H, 16GB di RAM, 1TB di spazio di archiviazione e la recentissima scheda video RX 5600M. Inoltre, parliamo di un notebook da 17 pollici, ideale per chi vuole ottenere un’esperienza di gioco quanta più coinvolgente possibile, esperienza che sarà garantita poi dalla frequenza di aggiornamento di 144hz, raggiungibile in molti titoli grazie alla potenza offerta dai componenti di ultima generazione.

Basta guardarsi intorno per capire che questa è un’offerta degna di nota, la quale comunque non è l’unica ad essere presente sulle pagine di AK Informatica, ed ecco perché suggeriamo di spendere 5 minuti del vostro tempo per dare un’occhiata alla pagina dedicata, oltre a prendere visione della nostra lista prodotti personalizzata in calce. Come sempre, prima di passare altrove, vi ricordiamo che per qualsiasi altra offerta ci sono i nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!