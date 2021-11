Notebook gaming HP Omen in sconto di 400€! Un mostro di potenza!

Ora che le offerte dell’Early Black Friday sono entrate nell’ultimo giro di boa, si potrebbe pensare che il meglio della scontistica sia passato, ma non è questo il caso! Vi informiamo, infatti, che il portale riserva spesso alcune delle migliori offerte nel finale ed è il caso del notebook da gaming HP Omen 17-cb1000sl, il quale viene piazzato a ben 400€ in meno rispetto al prezzo originale di 1.999,99€. Questo vuol dire che potrà essere vostro a 1.599,99€, una cifra importante, ma giustificata dalle ottime prestazioni e dalle caratteristiche di cui gode questo dispositivo.

Come qualsiasi notebook da gaming, anche l’HP Omen 17-cb1000sl si basa totalmente sulla potenza bruta, al fine di consentire ai videogiocatori più esigenti di giocare ai loro titoli preferiti alla massima risoluzione e con dettagli alti, ed ecco perché sotto la scocca vi è un possente processore Intel Core i7-10750H, aiutato dalla bellezza di 16GB di RAM e da un SSD da 1TB, la cui capienza vi consentirà di installare tutti i programmi e giochi che preferite.

Come non citare poi la scheda video, il componente più importante di qualsiasi PC pensato per il gaming. In questo caso, gli acquirenti potranno contare sulle ottime prestazioni della Nvidia RTX 2070, una scheda che riuscirebbe a gestire risoluzioni superiori al FullHD senza troppe difficoltà. Ad ogni modo, lo schermo di HP Omen 17-cb1000sl vanta la classica risoluzione di 1080p, ma con un refresh di 144Hz. Inoltre, stiamo parlando di un portatile da 17 pollici, la cui diagonale si addice molto all’uso per cui è previsto.

Se le prestazioni sono al top, non poteva che essere altrettanto la parte relativa alla connettività. HP Omen 17-cb1000sl, infatti, dispone di una porta Thunderbolt, uscite HDMI, un lettore di schede di memoria e persino di una DisplayPort, utile per ottenere la massima qualità in 4K qualora gli colleghiate un dispositivo esterno capace di raggiungere questa risoluzione. Con questo specifico modello, il produttore ha fatto in modo che anche il design fosse all’avanguardia, creando una cornice in stile Micro Edge che andasse a dimezzare i bordi dello schermo.

Un notebook potente ma anche bello, nonché utilizzabile tranquillamente al buio, merito della tastiera illuminata sulla quale è presente anche il tastierino numerico, anch’esso retroilluminato. Dal momento che rimangono poche ore al termine di questa offerta, non vogliamo indugiare oltre, consigliandovi di dare un’occhiata alla pagina dedicata di HP Omen 17-cb1000sl per scoprire altri dettagli relativi alle prestazioni e al design.

