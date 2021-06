Notebook HP scontati fino al 43% sullo store ufficiale!

Dopo le tantissime offerte interessanti riportate finora, vi segnaliamo ora il ritorno delle occasioni di HP Store, ossia quelle relative ad alcuni dei recenti ed ottimi notebook del brand i quali, a questo giro, vengono proposti fino al 43% di sconto, percentuali che quasi sicuramente vi invoglieranno a mettere mano al portafoglio, anche perché all’interno del vasto catalogo ci sono anche le cosiddette workstation, ovvero soluzioni adatte per lavori che necessitano di grandi potenze di calcolo.

Come detto, le offerte sono numerose, ma quella che gode dello sconto maggiore vede come protagonista l’HP EliteBook x360 1030 G7, il cui sconto del 43% vi permetterà di farvi risparmiare l’enorme cifra di 1.316,86€, l’equivalente di un notebook di altissimo livello, dandovi modo di comprarlo a 1.749,00€ invece di 3.065,86€. Un crollo di prezzo pazzesco su quella che è una soluzione di primissimo livello, perfetta per la massima produttività quanto per l’intrattenimento.

Come è facile intuire, le specifiche tecniche di HP EliteBook x360 1030 G7 sono sublimi, così come i materiali e la scocca, la quale vanta una cerniera che vi permetterà di ruotare il fantastico schermo touch da 13 pollici fino a 360°, la cui risoluzione arriva al 4K, una definizione che pochi notebook possono vantare e quasi introvabile persino nelle soluzioni da gaming. L’altissima risoluzione viene gestita dal processore Intel Core i7-10710U e dalla sua scheda grafica integrata, mentre i 16GB di RAM vi permetteranno di spostarvi da un’applicazione all’altra senza caricamenti di alcun genere.

Essendo l’HP EliteBook x360 1030 G7 un notebook orientato alla massima produttività, viene fornito con una S-Pen, utile non solo per sfruttare appieno le potenzialità di alcuni programmi che la supportano, ma anche di adattare il vostro stile di lavoro con il notebook, permettendovi di fare cose che con una soluzione entry level non sareste riusciti a fare. Inoltre, come non citare il supporto LTE, che vi permetterà di accedere ad internet anche nei posti dove la rete wifi è assente.

Insomma, un notebook dalle grandi potenzialità ma che non è l’unico ad essere proposto a prezzo scontato, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e, ovviamente, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

