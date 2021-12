NOW Smart Stick + 3 mesi di cinema o intrattenimento a meno di 17€!

Se siete alla ricerca di un’idea regalo sfiziosa e conveniente per un appassionato di cinema o serie TV, allora fermatevi, perché questa è l’offerta che stavate cercando! Vi segnaliamo, infatti, che Amazon sta proponendo in sconto l’ottima NOW Smart Stick, una pennetta HDMI che permette la visione dei contenuti di servizi in streaming come, per l’appunto, il servizio NOW proposto da Sky, ma anche di competitor come Netflix.

La cosa interessante è che la pennetta, comprensiva di 3 mesi di abbonamento, costa appena appena 16,99€, contro i 29,99€ del prezzo originale, il che di per sé è già conveniente, senza poi considerare che un singolo mese di servizio costerebbe 9,99€, aggiungendo al risparmio di cui sopra, anche i 29,97€ necessari per 3 mesi di servizio!

Altro fattore interessante di questo ottimo prodotto è che, una volta acquistato, potrete scegliere liberamente se utilizzare i 3 mesi d’abbonamento per sottoscrivere il pacchetto cinema o quello di intrattenimento, ben chiaro che potrete poi, pagando un piccolo extra, estendere come preferite il vostro piano di abbonamento.

Insomma, diremmo che questi 16,99€ verranno spesi più che bene, anche perché non solo NOW Smart Stick vi permetterà di guardare i contenuti proposti da Sky ma, ovviamente, vi permetterà anche di rendere un po’ più smart la vostra TV, il che non è male se avete in casa un dispositivo funzionale, ma non al passo con il nuovo standard del digitale terrestre.

Con NOW Smart Stick, potrete usufruire di una sorta di “Sky on demand”, tant’è che include nel suo abbonamento anche dei canali live di Sky e con cui godere, ad esempio, anche di tutti i nuovi contenuti appena annunciati dal servizio, tra cui tutte le prime TV cinematografiche che animeranno la fine del 2021, e l’inizio del 2022!

Ma non è tutto, perché con NOW Smart Stick potrete godere anche di tantissimi altri contenuti ad opera di Sky, ovviamente senza il bisogno di disporre di parabola o di una connessione in fibra particolarmente performante, e senza il peso di una spesa di abbonamento eccessiva. La piattaforma, infatti, vi offre la possibilità di comporre liberamente il vostro abbonamento, sottoscrivendo solo i pacchetti che vi interessano, e con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento!

Insomma, NOW Smart Stick è un piccolo e piacevole affare di quella che è la vasta selezione di Offerte di Natale Amazon che, come vi stiamo raccontando in questi giorni, vantano una proposta poliedrica ed accattivante, perfetta per confezionare regali di Natale di ogni tipo! Ecco perché, oltre all’acquisto di cui sopra, vi suggeriamo anche di consultata l’apposita pagina dedicata alle offerte, così da non perdervi nessuno degli sconti di chiusura del 2021.

