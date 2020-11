Nuove offerte Amazon su pentole e prodotti Lagostina!

Troppo spesso si sottovaluta quanto una buona pentola o un buon tegame possa fare la differenza nell’ambito della cucina casalinga (ma anche professionale). Non tutte le pentole sono uguali, ed il modo in cui sono forgiate, così come fattori come altezza, ampiezza e materiale utilizzato possono fare una differenza abissale tra una bistecca bruciata e una cotta a puntino. Non tutti lo sanno, certo, ma si fa sempre in tempo a rimediare! Ecco perché siamo felici di proporvi questa nuova tornata di offerte che Amazon sta riservando ai prodotti Lagostina, le cui proposte vi permetteranno di risparmiare anche oltre il 25% su diverse tipologie di prodotti!

La lista dei prodotti promozionati non è lunghissima, ma vi permetterà comunque di acquistare pezzi singoli e batterie complete, come è il caso della Lagostina Sfiziosa, set composto da ben 24 pezzi e comprendente tutto quello di cui potreste aver bisogno in cucina, comprese padelle e vari utensili. Realizzata in acciaio inossidabile 18/10, sono pentole lucidate all’esterno ma satinate all’interno, per nascondere al meglio l’usura dettata da possibili graffi e godono della tecnologia di diffusione del vapore brevettata da Lagostina grazie ai suoi fondi “Lagoseal Plus”, composti di tre differenti strati ad alto spessore che garantiscono una diffusione ottimale del calore. Lavabile in lavastoviglie, questa ottima batteria costerebbe la bellezza di 228,28€, ma è oggi in sconto ad appena 159,99€, ovvero uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo specifico prodotto il che, considerato soprattutto la composizione di ben 24 pezzi in acciaio, consta in un’occasione che non potete assolutamente lasciarvi scappare!

Ovviamente la batteria di pentole Lagostina Sfiziosa non è l’unica offerta degna di nota in questa tornata promozionale, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche all’intera proposta di articoli Lagostina in offerta, così da non lasciarvi sfuggire nessuna delle eccezionali occasioni in sconto proposte da Amazon. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese.

I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

