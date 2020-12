Nuove offerte natalizie per le Yankee Candle su Amazon!

Su Amazon sono finalmente arrivate le offerte dedicate al natale, ma non riguardano solo articoli tech, infatti sul portale è possibile trovare altre categorie di prodotti in offerta, tra cui le famose Yankee Candle, le candele che con i loro profumi unici e ricercati hanno conquistato tantissime persone in tutto il mondo. Poiché non sappiamo dirvi quando terminerà la promozione, il nostro consiglio è quello di sfruttarla subito per acquistare la candela perfetta per arricchire l’atmosfera natalizia di casa, anche per rientrare nei tempi di consegna dei vostri futuri regali per Natale,

Riguardo alle Yankee Candle, stiamo parlando di prodotti che vanno ben oltre il semplice concetto di “candele profumate”, avendo fatto dei piccoli dettagli il loro punto di forza, a partire dallo stoppino in fibre naturali, raddrizzato e centrato a mano per ottimizzare la combustione, arrivando fino ad una vasta scelta di fragranze tante uniche quanto invitanti, che vanno dai profumi agrumati a quelli floreali, senza dimenticare le fragranze più tipicamente dedicate alle festività, come l’aroma ghirlanda di Natale. Messe in commercio in giare di vetro di diverse dimensioni, le Yankee Candle sono disponibili in formato Tea light dalla durata di appena 6 ore, arrivando persino alle giare più grandi capaci di bruciare fino a 150 ore.

Qualora poi voleste regalare una di queste bellissime Yankee Candle proprio in occasione delle feste, vi segnaliamo anche la presenza su Amazon di diverse confezione regalo dedicata al Natale, disponibili in scatole color avorio e in stile retrò, con all’interno un assortimento di ben 8 candele Yankee Candle di dimensioni piccole e medie, tutte con profumazioni molto particolari quali, “Innamorati sotto la neve”, “Cannella frizzante” e “Albero perfetto”. Inoltre nella confezione di Yankee Candle è presente anche un taglia stoppino, un ricercato portacandele in vetro e lo speciale coperchio illuma-lid in grado di creare affascinanti giochi di luce e creare l’atmosfera perfetta in qualsiasi ambiente.

Insomma, Le Yankee Candle in offerta su Amazon sono davvero numerose, tant'è che – oltre a consultare la nostra lista di articoli consigliati, vi suggeriamo di visitare anche la pagina relativa alla promozione, così da trovare quella giusta per voi.

