Nuovo bundle colmo di indie per celebrare i dieci anni dell’Humble Indie Bundle!

Ben 10 anni sono già passati dal primo bundle di Humble Bundle dedicato esclusivamente agli indie e, proprio per celebrare tale avvenimento, il noto store ha recentemente lanciato l’Humble Indie Bundle 21, permettendoci così di mettere le mani ad un prezzo super su tantissimi indie di grandissimo valore, come ad esempio Hotline Miami e Moonlighter. Tale bundle resterà in vendita per poco meno di due settimane e sarà infatti acquistabile fino al prossimo 26 maggio.

Pagando solamente un euro con l’Humble Indie bundle 21 si otterrà:

Hotline Miami

Beat Cop

Dustforce DX

Hamble Wallpaper Pack

Hamble Coloring Pages

Nel caso in cui decidessimo di pagare l’Humble Indie Bundle almeno il prezzo medio, che è per ora pari a 6,59 euro, riceveremo anche:

Moonlighter

25% di sconto su Moonlighter Between Dimensions

Gato Roboto

Altri giochi che verranno svelato la prossima settimana

Infine, con un’offerta di almeno 14 euro si otterranno anche:

Hypnospace Outlaw

Starbound

Come avrete visto nella lista qui sopra la prossima settimana verranno svelati altri titoli che entreranno a far parte dell’Humble Indie Bundle 21 e saranno quindi disponibili per tutti coloro che hanno avuto accesso con il proprio pagamento alla fascia intermedia di giochi. Come al solito acquistare un bundle di Humble Bundle ci permetterà di fare anche beneficenza, con una parte dei ricavi che saranno devoluti questa volta a Save the Children, Crisis Text Line e Whale and Dolphin Conservation. Se siete interessati a questa ricca offerta e volete al contempo fare anche una buona azione potete trovare il bundle completo comodamente nel link qui sotto:

