Nuovo Echo Dot + 2 Philips Hue Color con Bridge Hue a metà prezzo su Amazon!

Cominciamo la giornata di oggi segnalandovi un’offerta su Amazon a dir poco straordinaria, che potrebbe mettervi sulla buona strada per la costruzione del vostro primo sistema domotico, o che potrebbe arricchire l’impianto che avete già a disposizione.

Sul portale, infatti, è disponibile all’acquisto il bundle che comprende il nuovissimo Amazon Echo Dot di quarta generazione e lo Starter Kit Philips Hue, comprendente 2 lampadine smart con attacco E27 e il relativo hub di controllo, il tutto a soli 109,99€. Un vero e proprio affare, se si considera il prezzo originale di ben 209,94€, con un risparmio netto di quasi 100 euro!

Un kit davvero eccellente, specie considerando il nuovo e grazioso Echo Dot di 4ª generazione, che con il suo nuovo design sferico ed accattivante ha subito catturato la nostra attenzione. Dotato di performance audio migliorate rispetto alla generazione precedente, il nuovo Echo Dot offre le stesse funzioni di sempre, portando Alexa nelle vostre case ed aiutandovi nel controllo dei sistemi compatibili con l’assistente vocale Amazon.

Sistemi come quello Philips Hue ovviamente, le cui lampadine hanno, di fatto, aperto il mercato dei sistemi di illuminazione smart, grazie anzitutto ad un rapporto qualità/prezzo di altissimo livello, che consta di lampadine semplici da installare e da controllare, dall’ottima luminosità e scarso impatto energetico. Una proposta eccezionale, per altro ben rispecchiata da questo bundle, che include – oltre al succitato Echo Dot 4 – 2 lampadine con attacco E27 (sostanzialmente quello più comunemente utilizzato per e lampadine a bulbo ad uso domestico) ed un bridge di controllo, che vi permetterà di controllare direttamente le lampadine da qualunque dispositivo smart compatibile con l’app Philips Hue e predisposto per il Bluetooth.

Non solo bellissime, le Philips Hue sono anche funzionali e intelligenti, essendo tra le poche (pochissime) lampadine smart a godere di un sistema di controllo vocale e intelligente dentro e fuori casa, nonché della possibilità di impostare diverse modalità di illuminazione tra luce calda e fredda, disponendo di ben 16 milioni di colori!

Come detto in apertura, si tratta di un’offerta eccellente, che vi permetterà di portarvi a casa un bundle ottimo ad appena 109,99€! Un affare senza mezzi termini ma che, in ogni caso, è solo uno dei tanti proposti oggi da Amazon, motivo per cui vi offriamo non solo la lista di prodotti qui in calce, ma vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi.

