Nuovo Echo Dot a soli 29€! Sconti del 50% sui dispositivi Amazon

Dopo avervi proposto le principali offerte Amazon della mattinata, vi segnaliamo ora che sul portale sono tornate disponibili le offerte relative ai prodotti Amazon Echo che includono, per la prima volta, anche sconti su alcuni dei nuovi modelli recentemente arrivati sul mercato!

Ovviamente, ci aspettiamo che i prodotti Amazon siano tra i grandi protagonisti anche del prossimo Black Friday 2020, tuttavia è plausibile che i prezzi saranno più o meno gli stessi (quanto meno sulla nuova generazione) e pertanto, anche acquistando ora, non dovreste avere grosse differenze in termini di spesa.

Del resto, se si considera che il nuovo nuovo Echo Dot di 4ª generazione è ora disponibile a 29,99€, rispetto agli originali 59,99€, capirete bene che l’occasione è di per sé ghiottissima, specie per chi non è ancora entrato nel vasto mondo dei dispositivi Amazon ed è alla ricerca di un prodotto sicuro, affidabile e performante con cui poter interagire con i propri sistemi domotici.

Con il suo nuovo design sferico ed accattivante e le sue performance audio decisamente migliorate, il nuovo nuovo Echo Dot è un dispositivo stiloso ed acusticamente superbo, perfetto per arredare qualunque ambiente con un tocco moderno, oltre che – ovviamente – per controllare i vari dispositivi di casa tramite il controllo vocale di Alexa. Certo, l’assenza di uno schermo potrebbe farsi sentire, specie qualora dobbiate controllare dispositivi complessi che richiedono un’interfaccia video, ma per quello vi suggeriamo di guardare ad Echo Show 5, meraviglioso dispositivo Amazon dotato di tutte le funzionalità di Alexa e con in più uno schermo touch da 5,5″!

Perfetto per il controllo dei vostri dispositivi smart, come per ascoltare la musica, guardare contenuti digitali o anche solo sfogliare un album fotografico! Ma ovviamente siamo solo all’inizio, perché Echo Dot di 4ª generazione ed Echo Show 5 sono solo alcuni di questa tornata di offerte Amazon dedicate ai dispositivi Echo, e siamo certi che anche in concomitanza dell’imminente Black Friday, il portale saprà deliziarci con altre intrigante offerte sui suoi dispositivi equipaggiati con Alexa. Ciò detto, oltre ad offrirvi la lista di prodotti qui in calce, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

