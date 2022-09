Se siete tra i tanti appassionati in attesa di un’ottima occasione per acquistare un TV con pannello OLED, non dovreste assolutamente perdervi la promozione che Yeppon ha rilasciato in occasione del suo 11° compleanno. Per pochi giorni, il portale pubblicherà 10 offerte giornaliere, selezionando una serie di elettrodomestici e articoli per la casa, riducendone il prezzo fino al 60%. Il più interessante di oggi, a nostro avviso, è la smart TV LG OLED C1 da 48″, proposta a soli 799,00€.

Questo modello non è mai stato proposto a questa cifra, dal momento che non si tratta del classico OLED entry level di LG, bensì quello della serie C, tra i migliori attualmente disponibili in commercio. Parliamo dunque di una smart TV all’avanguardia, completa di ogni tipo di HDR e, per questo, perfetta sia per l’utilizzo misto sia per chi intende utilizzarla come monitor per PC.

Tra i fattori che dovrebbero spingervi a non lasciarvi sfuggire questa offerta vi è quello relativo al fatto che LG OLED C1 è anche un’ottima smart TV da gaming, grazie non solo al pannello a 120 Hz nativi, ma anche alle porte HDMI 2.1 a piena banda e alla tecnologia VRR, che permette alla frequenza dello schermo di variare in modo che non si vedano artefatti mentre si gioca.

La Game Optimizer, una sezione che raggruppa tutte le impostazioni studiate per i videogiocatori, dimostra come LG OLED C1 sia una smart TV pensata anche per il gaming ad alto livello, da poterla usare persino come monitor per PC, sfruttando così non solo la risoluzione 4K ma anche l’incredibile precisione d’immagine e i tipici colori vividi della tecnologia OLED. Insomma, con la LG OLED C1 avrete un’esperienza di visione impeccabile, condita inoltre con la tecnologia Dolby Atmos, che simulerà un audio surround in perfetta sincronia con le immagini.

