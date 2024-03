INCREDIBILE set Pokémon Gyarados in sconto, SOLO 80€!

Se amate l'universo Pokémon e le costruzioni, non fatevi sfuggire l'ottima offerta sul set MEGA Gyarados, composto da 2186 pezzi e con uno sconto del 10% che abbassa il prezzo a soli 80,59€, anziché 89,54€. Il set vi farà divertire costruendo un Gyarados meccanizzato, dotato di un particolare meccanismo che gli permette di muoversi come se stesse nuotando, aprire la bocca e me muovere la testa e il collo, il tutto semplicemente girando una manovella.

Set MEGA Gyarados, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set non solo vi garantirà ore di divertimento con i suoi 2186 mattoncini, ma risulta anche un ottimo pezzo da esporre per suscitare l'invidia dei vostri amici. La possibilità di muoverlo lo rende perfetto anche per i ragazzi che vogliono divertirsi giocando e immaginando le avventure di uno dei Pokémon più iconici della saga.

Altra chicca interessante è la compatibilità con altri set MEGA Pokémon e di altri marchi, una caratteristica che offre infine possibilità di espandere la propria collezione. Non fatevi scappare questo bellissimo set Gyarados in offerta su Amazon con uno sconto del 10%, che vi permette di portarlo a casa all'ottimo prezzo scontato di 80€!.

