Questa Smart TV Xiaomi non è mai costato così POCO! Solo 155€

Siete alla ricerca di una nuova TV da mettere in cucina, o magari in camera da letto? Approfittate dell'ottima offerta Amazon di oggi sulla Smart TV 32" Xiaomi P1E, che grazie a uno sconto del 33% scende al prezzo minimo storico e può essere vostra a soli 155€! Si tratta di una Smart TV dal prezzo accessibile, che vi permette di godere dei vostri programmi preferiti e di usufruire delle piattaforme di streaming spendendo davvero poco.

Smart TV 32” di Xiaomi, chi dovrebbe acquistarla?

Se cercate una Smart TV secondaria dalle dimensioni compatte, da mettere in cucina, in camera da letto o nella cameretta dei vostri figli, questa Xiaomi P1E potrebbe fare al caso vostro: ha una risoluzione HD-ready di 1366 x 768 pixel, un piedistallo compatto e la possibilità di essere montata a muro, per poter essere installata davvero dovunque.

A bordo troviamo Android TV 11.0, che da accesso non solo alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube e così via, ma anche a più di 7.000 app sul Google Play Store, che la rendono un vero e proprio centro per l'intrattenimento. La memoria integrata di 8GB permette di installare tutte le vostre app preferite, mentre la presenza di connettività WiFi e Bluetooth, porte USB e porte HDMI, la rende perfetta anche per collegare i vostri dispositivi.

Disponibile al minimo storico di 155€, il 33% in meno rispetto al prezzo consigliato di 229,90€, questa Smart TV Xiaomi P1E da 32" è perfetta per chi cerca una TV secondaria, da mettere in un'altra stanza o nella seconda casa, dal costo contenuto ma con tutte le applicazioni principali.

Vedi offerta su Amazon