Siete appassionati di trekking e siete alla ricerca di un paio di bastoni da passeggio per le vostre prossime escursioni? Il mercato è saturo di proposte, ma tutte sono soggette a rincari dovuti all’arrivo delle vacanze? Ebbene non temete, perché su Amazon è partita un’offerta lampo che vi permetterà di acquistare una coppia di ottimi bastoni da Trekking a marchi Daikoku, ad un prezzo davvero imperdibile!

L’affare è ottimo, perché parliamo di una coppia di bastoni da trekking di ottima qualità, venduti ad appena 27,99€, contro i 41,99€ del prezzo originale! Un affare non da poco, specie considerando il rincaro a cui va incontro questo tipo di prodotti durante la stagione estiva.

Attenzione però, perché si tratta di un’offerta lampo del portale e, dunque, disponibile solo per un tempo limitatissimo (ancora per circa 4 ore al momento della pubblicazione di questo articolo!). In tal senso, è bene non indugiare troppo, ed approfittare subito della promozione proposta da Amazon anche perché, ad essere onesti, il prodotto qui proposto è di qualità ed il prezzo è davvero accattivante.

Parliamo, infatti, di una coppia di bastoni da trekking telescopici, estensibili in 3 segmenti, per una lunghezza che va da un minimo di 65 cm (che è poi anche la dimensione massima per il trasporto), sino ad un’estensione di ben 135 cm, che li rende una scelta ideale anche per persone di altezza considerevole.

Realizzati quasi totalmente in lega di alluminio, per garantire leggerezza ma, soprattutto, resistenza, questi bastoni da trekking sono in grado di sopportare urti, pressioni, cadute e qualsiasi colpo metterebbe a dura prova la concorrenza in plastica. La loro impugnatura ergonomica, inoltre, vi garantirà un’ottima presa per la massima comodità, e la presa gommata vi aiuterà a mantenervi stabile, con un grip che non verrà meno anche in caso di umidità o sudore.

Venduti con una serie di accessori, utili per adattarsi alle diverse esigenze di marcia (e terreno), questa coppia di bastoni arriverà a casa vostra comprensiva persino di una comoda sacca per il trasporto, che vi tornerà utile anche per legare in modo sicuro i bastoni al vostro zaino in caso di inutilizzo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi a completare subito il vostro acquisto giacché, come detto, si tratta di un’offerta lampo, che scadrà già nel corso delle prossime ore, oltre ad essere soggetta ad un esaurimento scorte che, prevedibilmente, potrebbe arrivare anche prima del termine della promo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!