Offerta sulle sedie gaming SecretLab per Natale

Dopo avervi proposto le offerte della mattinata, con i principali e-commerce a farla da padrone, vi segnaliamo l’iniziativa lanciata da SecretLab che, in vista del periodo natalizio, propone sconti fino a 70,00€ sulle comodissime sedie da gaming nelle più recenti versioni 2020.

I giocatori che trascorrono molte ore durante le sessioni di gioco, beneficeranno sicuramente della qualità e comodità che accomuna le sedie SecretLab, senza dubbio tra le migliori che il mercato mette a disposizione. L’offerta copre sia i modelli della serie Omega e Titan sia quelli con tappezzeria in pelle e tessuto SoftWeave, dando quindi l’opportunità di scegliere quella che più soddisfa le vostre esigenze.

Perfette anche per uso ufficio, le sedie SecretLab vantano anni di ricerca e sviluppo e sono progettate per ridurre al minimo umidità, sudore e abrasioni. Realizzate con schiuma a freddo ad alta densità, queste specifiche sedie sono personalizzabili con varie opzioni di rivestimento, incluso loghi di alcuni dei titoli e-sports più popolari, come Overwatch e Dota 2. Tra i più interessanti, almeno secondo i nostri gusti, vi è la variante dedicata al Cavaliere Oscuro che, con le sue tonalità dark, regala alla vostra postazione uno stile unico.

Abbiamo di fronte sedie di cui è difficile trasmettervi tutta la loro qualità, rendendo necessario provarle in prima persona per poterne apprezzare le caratteristiche. Insomma, se la sedia vi accompagna per quasi tutto l’arco della giornata, affidarsi ai modelli SecretLab metterà la parola fine alla ricerca costante di un modello capace di accontentarvi. Detto ciò, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le personalizzazione e, una volta fatto ciò, non dimenticatevi di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone e ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!