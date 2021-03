Offerte Amazon di Primavera: sconti su termostati e telecamere di sorveglianza

Amazon, con le sue offerte di Primavera, fino al 31 marzo ci offrirà la possibilità di acquistare un gran numero di prodotti con sconti a dir poco incredibili, come abbiamo visto in giornata con i mattoncini LEGO o gli utensili da giardinaggio. Adesso però è giunto il momento di scoprire quali sono le offerte relative ad alcuni dispositivi intelligenti, come i termostati e le telecamere di sorveglianza, con sconti che vi faranno risparmiare fino al 40% sui vostri acquisti!

Tra le molte occasioni proposte da Amazon, spicca quella della videocamera di sorveglianza D-Link Pan & Til che può esser acquistata a 99,00€, con uno sconto di 75€ dal suo tipico prezzo sul portale. Questa videocamera non necessita di fissaggio a muro e si può posizionare anche sopra i mobili, diventando un valido aiuto per monitorare grandi aree della casa o dell’ufficio, e che può esser utilizzata anche per controllare anziani, animali domestici o bambini a distanza. D-Link Pan & Tilt monta una telecamera Full HD 1080p che cattura fino a 30 fotogrammi al secondo fino al più piccolo dettaglio, ed è dotata anche di visione ad infrarossi che riesce a catturare immagini anche nell’oscurità più totale.

Con la sua rotazione a 340°, la videocamera D-Link Pan & Tilt controlla l’intera stanza da ogni angolazione e grazie al rilevamento integrato con l’intelligenza artificiale riesce ad identificare alla perfezione una persona o qualsiasi altro oggetto in movimento nell’ambiente, ed inviare notifiche di allarme sui dispositivi collegati. Una volta rilevati suoni o movimenti, D-Link Pan & Tilt inizia a scattare video o foto che vengono poi conservati nel cloud, attraverso il servizio di mydlink compreso nell’acquisto, oppure tramite l’impiego delle tipiche schede microSD.

La presenza di un microfono e di un altoparlante integrati nella scocca di D-Link Pan & Tilt gli permettono, oltre che di esser compatibile con Alexa o Assistente Google, di esser utilizzato per parlare in tempo reale con i visitatori, mentre si utilizza distanza uno smartphone collegato al dispositivo. Infine, terminata la sua funzione di videosorveglianza, D-Link Pan & Tilt può esser impostata per andare in modalità privacy, che inclina completamente l’obbiettivo puntandolo dentro verso il basso, ed evitando quindi di riprendere le scene.

Insomma, avrete capito che sono tanti i dispositivi smart, come i termostati e le videocamere, ad ottimo prezzo inclusi nelle offerte di Primavera da Amazon

