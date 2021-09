Offerte de giorno Amazon: Huawei FreeBuds Pro scontate del 45%!

Se siete alla ricerca di un ottimo paio di auricolari true wireless, ma non avete voglia si spendere cifre astronomiche per avere un buon prodotto, allora sarete felici di sapere che su Amazon sono disponibili quasi a metà prezzo (sconto del 45% per essere precisi), gli ottimi Huawei FreeBuds Pro, ovvero quelli che sono, almeno attualmente, i migliori auricolari true wireless prodotti dal colosso cinese che, sia in colorazione Frost Silver che Ceramic White, sono disponibili al prezzo di appena 99,00€, a fronte degli originali 179,99€ necessari per l’acquisto!

Non c’è che dire, stiamo parlando di un prezzo davvero ottimo, per quelli che sono, senza alcun dubbio, tra i migliori auricolari true wireless attualmente disponibili sul mercato, specie considerando non solo la loro qualità costruttiva, ma anche le loro eccezionali caratteristiche tecniche, giacché le Huawei FreeBuds Pro non solo si propongono con un audio eccezionale, ma anche con un’eccellente integrazione della tecnologia smart di cancellazione del rumore che, grazie ad una accopiata di microfoni (posizionati all’interno e all’esterno degli auricolari), utilizzano l’hardware dello smartphone per riconoscere e processare i suoni dell’ambiente circostante, effettuando così una cancellazione del rumore efficiente e selettiva, con il risultato di una migliore e più immersiva esperienza acustica, sia che si tratti di musica che delle vostre chiamate.

Progettati per garantire ben 36 ore di ascolto, gli auricolari Huawei FreeBuds Pro impiegano appena 40 minuti per effettuare una ricarica completa, e sono in grado di garantire fino a 2 giorni di autonomia in stand by! Infine, le FreeBuds Pro sono equipaggiate con tecnologia Bluetooth 5, che permette di connettere contemporaneamente fino a due dispositivi Android, iOS, Mac OS o Windows confermandosi, pertanto, come degli auricolari davvero eccezionali sotto diversi punti di vista!

Il fatto che poi le FreeBuds Pro siano oggi in sconto ad appena 99,99€, non fa che avallare la nostra idea che quella di oggi sia un’offerta da non lascirsi assolutamente sfuggire su Amazon, ben chiaro che essa è comunque solo una delle tante di questa giornata, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare la pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutti gli altri sconti disponibili. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

