Offerte del giorno Amazon: 500€ di sconto su Microsoft Surface Laptop 3!

Amazon, con le sue offerte giornaliere, ha intenzione di stupire i suoi clienti con articoli venduti a prezzi eccezionali. Quest’oggi, infatti, il portale sta scontando tantissimi prodotti hi-tech come notebook, monitor da gaming, smartphone e tanto altro ancora, con sconti che possono toccare la percentuale del 50%.

L’esempio lampante è il Microsoft Surface Laptop 3, un notebook appartenente alla passata generazione dei Surface che ora è disponibile a 999,00€ anziché 1.499,00€, grazie ad uno sconto del 33% sul prezzo consigliato dalla casa di Redmond. Sebbene non sia un articolo recentissimo, questo prodotto possiede tutto il necessario per eccellere sia per un utilizzo professionale che in quello casalingo.

Microsoft Surface Laptop 3 può contare su un processore Intel Core i5 Quad-Core (di decima generazione) abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre, possiede un display “PixelSense” da 13,5 pollici con risoluzione in 2256 x 1504 pixel, che promette non solo ottime prestazioni nella riproduzione di contenuti multimediali, ma anche in contesti professionali con il supporto ai software di montaggio video. Uno schermo del genere consente di dare vita alle vostre creazioni oppure di dare vita ai ricordi sullo straordinario touchscreen interattivo.

Le performance dunque sono alquanto elevate, infatti questo notebook è in grado di creare contenuti grafici 3D per qualunque realtà oppure contenuti bidimensionali sfruttando programmi come Photoshop. Questo dispositivo vanta anche un design moderno, lineare e minimalista. Il tutto condito da una qualità audio ottimale per videogiochi, musica, film, audiolibri e per i podcast grazie agli altoparlanti Omnisonic integrati.

Insomma Microsoft Surface Laptop 3 rappresenta un ottimo investimento e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa sicuramente accessibile a moltissimi utenti. Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione sui prodotti, tuttavia il consiglio è anche quello di consultare l’intero catalogo Amazon, per non perdervi nessuna delle novità. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

