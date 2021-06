Offerte del giorno Amazon: abbonamento PlayStation Plus scontato del 25%!

Il Prime Day 2021 è stato finalmente annunciato, e mentre siamo tutti in attesa di scoprire quali saranno le offerte che ci riserverà Amazon nell’esclusivo evento dedicato ai clienti Amazon Prime, noi continuiamo quella che è la nostra quotidiana rassegna di offerte e sconti, segnalandovi un’offerta certamente “piccola” rispetto a quello a cui vi abbiamo abituati, ma comunque davvero molto interessante, specie qualora siate fan e giocatori PlayStation!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon sono in sconto gli abbonamento PlayStation Now e PlayStation Plus, con quest’ultimo che, nella sua tipica forma da 12 mesi, gode di uno sconto che corrisponde addirittura al 25% del prezzo originale, con il risultato di un prezzo davvero molto competitivo: soli 44,99€ per un anno di servizio, invece dei canonici 59,99€!

Un prezzo ottimo, specie considerato che non sempre tali servizi godono di sconti o promozioni, ed anzi tendono a restare sempre molto stabili nel tempo dal punto di vista del prezzo, tanto che ci prodighiamo di segnalarvi costantemente quelle che sono le variazioni di prezzo che, seppur minime, si affacciano sul mercato.

Del resto, se PS Now è un servizio del tutto “accessorio”, con il quale potersi divertire giocando in streaming moltissimi titoli di ogni epoca PlayStation, PlayStation Plus è invece un’attivazione a dir poco fondamentale per qualsiasi utente PlayStation, poiché vi permetterà non solo di giocare ai giochi online (cosa impossibile senza PS Plus), ma anche di ricevere ogni mese alcuni videogame in regalo, che entreranno a far parte della vostra libreria, e che saranno giocabili fintanto che l’abbonamento resterà attivo. Il bello è che, a partire dalla fine dello scorso anno, tra questi titoli c’è sempre anche un gioco per PS5, e non dovrete aspettare di possedere la console per riscattarlo nella vostra libreria! Tramite l’app ufficiale PlayStation, infatti, potrete riscattare anche questi ultimi, così che possiate avere già un piccolo parco titoli quando acquisterete la console!

Insomma, PS Plus è un servizio davvero imprescindibile per i giocatori PlayStation, ed ecco perché un abbonamento scontato del 25% per un anno è un affare da non farsi sfuggire, specie considerando che ben presto il prezzo potrebbe tornare all’originale importo di 59,99€! Ciò detto, vi invitiamo a dare un’occhiata tanto alla nostra lista di acquisti consigliati per oggi, tanto alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

