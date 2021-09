Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere Roomba e6192 al prezzo più basso di sempre!

Siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere robot ma volete tenere la spesa bassa? Volete rivolgervi ad una delle migliori marche del settore ma temete di sforare il tetto dei 300 euro? Allora fermatevi subito, perché questa è l’occasione che stavate aspettando!

Vi segnaliamo, infatti, che Amazon sta offrendo l’ottimo aspirapolvere robot iRobot Roomba e6192 a quello che è il prezzo più basso di sempre! Ovvero appena 299,90€, contro i 499,00€ del prezzo originale! Stiamo parlando di uno sconto di quasi 200 euro, per quello che è uno dei modelli più venduti dell’ormai vasta gamma di prodotti Roomba.

Progettato per svolgere la pulizia completa della casa in tre distinte fasi, così da garantire la rimozione pressoché totale dello sporco sul pavimento, Roomba e6192 è il partner ideale per chiunque voglia affidarsi ad un sistema automatizzato di pulizia, anche e soprattutto grazie ai suoi sensori, che gli permettono di svolgere il ciclo di pulitura in totale sicurezza, riducendo al minimo la possibilità di urti, ed annullando del tutto il pericolo di eventuali cadute accidentali in caso di scale.

Pensato per poter essere utilizzato quotidianamente, Roomba e6192 garantisce risultati perfetti, grazie alle sue doppie spazzole in gomma multi-superficie, ed alla sua ottima potenza di aspirazione. Compatibile con Alexa e Google Assistant, può svolgere cicli di pulizia programmabili, ed essere controllato comodamente tramite comandi vocali, ovviamente premesso il possesso pregresso di dispositivi Google Home e Amazon Alexa.

Insomma, con Roomba e6192 avrete a casa un robot aspirapolvere di grande qualità ad un prezzo, tutto sommato, davvero molto contenuto, giacché parliamo di poco meno di 300€, ma per un modello proveniente dalla scuderia iRobot, ovvero quella che è senza dubbio l’azienda leader, e guida, del mercato! Ovviamente, Roomba e6192 non è l’unica offerta di oggi, ed anzi sono diverse le offerte che Amazon ci sta proponendo in queste ore, motivo per cui vi suggeriamo di consultare anche la pagina relativa a tutti gli sconti e le promozioni offerte dal portale.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!