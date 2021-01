Offerte del giorno Amazon: Braun Silk-expert Pro 5 scontato di 200€!

Mentre nei negozi ed online impazzano le offerte relative ai saldi invernali di questo freddo mese di gennaio, su Amazon continua ad esserci spazio anche per altre promozioni, con offerte dedicate a tanti piccoli elettrodomestici di uso comune e, in particolare, ai sempre ottimi prodotti a marchio Braun.

Già qualche settimana fa vi avevamo proposto un piccolo campionario di offerte del brand, complice un’ottima tornata di sconti sui rasoi elettrici (alcuni dei quali ancora in offerta), a nostro giudizio sempre molto validi da acquistare, specie se in promozione. Ebbene, per ciò che concerne la giornata di oggi, vi segnaliamo che ad essere in sconto non sono solo i rasoi, ma anche la straordinaria gamma di epilatori del marchio tedesco, con alcune offerte davvero imperdibili!

Tra queste, è impossibile non segnalare l’ottimo epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5: un prodotto eccezionale, che nella sua versione “deluxe” è generalmente venduto addirittura a 599,00€, ed oggi in sconto a “soli” 399,99€. Un prezzo ancora altino, certo, ma che si giustifica grazie alle straordinarie caratteristiche di questo epilatore che, con la sua efficienza, permetterò una riduzione permanente dei peli visibili in appena 4 settimane!

Testato clinicamente per garantire un’epilazione sicura e senza danni per la pelle, Braun Silk-expert Pro 5 è dotato del sensore intelligente “SensoAdapt“, che rileva automaticamente le variazioni di tono della pelle, adattando gli impulsi di luce in modo che la rimozione dei peli sia efficiente e, soprattutto, tarata in base alla sensibilità della vostra pelle, garantendo così un risultato eccelente e, soprattutto, sicuro per l’epidermide. Progettato per essere accurato e preciso in ogni parte del corpo, Braun Silk-expert Pro 5 può essere usato su gambe, braccia e persino sul viso, e grazie ai suoi livelli di intensità preimpostati (ben 10), garantirà un risultato impagabile in appena 5 minuti!

Insomma, un prodotto davvero eccellente che, in sconto di ben 200€, rappresenta una delle migliori possibilità di acquistare Braun Silk-expert Pro 5 il cui prezzo, come immaginerete, non subisce di frequente variazioni così importanti.