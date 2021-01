Tanti rasoi, epilatori e ricambi per lamette in offerta su Amazon!

Continuano le offerte di inizio anno su Amazon con migliaia di articoli presenti sul portale online, che già da queste ore, ricevono super sconti che tagliano notevolmente i prezzi. Nella sua quasi infinita schiera di prodotti presenti sul portale, Amazon include una gran varietà di prodotti e nello specifico vogliamo segnalarvi le offerte che riguardano i prodotti pensati per la cura della persona come rasoi, epilatori e tantissime testine di ricambio per le lamette che è possibile trovare con sconti persino del 40%, e diventano un’occasione da sfruttare quanto prima!

Risalta fra le offerte presenti quella che riguarda il kit che include il rifinitore Braun MGK5280 che oggi è possibile acquistare ad appena 45,99€, con uno sconto di quasi 30€. Questo kit per lo styling include Braun MGK5280, considerato l’apice dell’innovativa tecnologia Autosense di Braun ed è in grado di rilevare lo spessore del pelo fino a 13 volte al secondo e regola la potenza del motore in base al risultato, garantendo una rifinitura senza sforzo per qualsiasi tipologia di barba. Le sue potenti lame poi sono realizzate per durare nel tempo e grazie alle 13 impostazioni di lunghezza è possibile soddisfare qualsiasi necessità di taglio.

Con Braun MGK5280 è possibile occuparsi di tutti i peli del corpo, dai capelli fino alla rasatura completa con il preciso pettine, oppure il tagliare i peli da 0,5 fino a 21mm e persino eliminare i peli indesiderati con l’ accessorio rifinitore per naso ed orecchie, il tutto avendo una definizione ben precisa di bordi e contorni grazie alla particolare sensibilità delle piccole aree. La batteria di Braun MGK5280, oltre a permettere l’utilizzo in sicurezza sotto la doccia, è dotata di un’autonomia di oltre 100 minuti e grazie alla ricarica rapida permette una rifinitura in appena 5 minuti. Inoltre nella confezione di Braun MGK5280 è presente anche un rasoio Gillette Fusion 5 ProGlide, utile per realizzare una rasatura pulita di guance, viso e collo.