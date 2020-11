Offerte del giorno Amazon: Ecovacs Deebot Ozmo920 con oltre 100€ di sconto!

La prima settimana di novembre è quasi finita e si avvicina sempre più il momento del tanto atteso Black Friday 2020, giornata di sconti che si terrà il prossimo 27 novembre ed a cui Amazon si sta preparando già da un po’ grazie alle offerte del Black Friday anticipato, una tornata di sconti che durerà fino al 19 novembre, e grazie alla quale è già possibile acquistare un gran numero di articoli in sconto.

Ovviamente, questa ricca tornata promozionale sta portando grandi benefici all’offerta del portale che, anche solo per le sue quotidiane “offerte del giorno”, ci sta proponendo una moltitudine di offerte a prezzi davvero intriganti, su prodotti che spaziano dagli articoli più “piccoli” sino a prodotti decisamente più costosi e interessanti, come è il caso di oggi e dell’offerta relativa l’efficiente robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Ozmo920, venduto generalmente a 449,98€, ed oggi in sconto a soli 339,98€, per quello che è un prezzo più che degno delle migliori offerte del Black Friday!

In grado di effettuare una mappatura perfetta della superficie di casa, Deebot Ozmo920 è equipaggiato con la tecnologia laser Smart Navi 3.0 di Ecovacs, che permette al robot un orientamento perfetto all’interno dell’abitazione, così da pulire i pavimenti in meno tempo ma con maggiore efficienza, e scongiurando al massimo la possibilità che il dispositivo di incastri.

Si tratta in effetti di un problema comunque a moltissimi robot aspirapolvere, anche di fascia alta, che spesso finisco per incastrarsi in punti della casa che non sono poi in grado di aggirare. Deebot Ozmo920 è invece perfettamente proprio agio in qualunque ambiente, riuscendo a trovare sempre il percorso migliore per svolgere le pulizie senza problemi. Inoltre, disponendo anche di un serbatoio per l’acqua da 240 ml, Deebot Ozmo920 è anche in grado di lavare i pavimenti ed anzi, tramite la propria app dedicata, potrete persino regolare il flusso dell’acqua emessa dal robot!

Insomma, un ottimo prodotto, venduto oggi ad un prezzo davvero bassissimo, complice anche l’assestamento del prezzo originale, motivo per cui quello offerto è effettivamente uno dei prezzi più bassi di sempre! Ma siamo solo all’inizio, perché oltre al Deebot Ozmo920 sono ancora molte le offerte disponibili su Amazon in queste offerte del giorno, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte disponibili. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!